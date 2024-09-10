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能源转型持续推进 设备更新释放绿色发展动能

人民网记者 王绍绍
2024年09月10日14:14 | 来源：人民网
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近年来，我国能源绿色转型走上“快车道”，能源设备不断更新改造，供能结构持续优化，能源消费减排增效，释放经济发展“绿色”向好新动能。

设备更新改造助力能源向“绿”而行，为经济社会高质量发展保留清洁底色。近日发布的《能源重点领域大规模设备更新实施方案》围绕推进火电设备更新和技术改造、推进风电设备更新和循环利用、推进清洁取暖设备更新改造提出多项要求，进一步释放构建清洁低碳安全高效的能源体系、培育和发展新质生产力的明确信号。

近年来，我国能源清洁高效利用取得新成效。近日发布的《中国的能源转型》白皮书提到，十年来，中国累计淘汰煤电落后产能超过1亿千瓦，电力行业污染物排放量减少超过90%。

据国家能源局公布数据，截至7月底，全国累计发电装机容量约31.0亿千瓦，同比增长14.0%。其中，太阳能发电装机容量约7.4亿千瓦，同比增长49.8%；风电装机容量约4.7亿千瓦，同比增长19.8%。

设备更新升级助力能源产业发展向“新”而行，向“绿”而兴。近年来，全国各地致力于能源设备更新和升级改造，促进产业高端化、智能化、绿色化发展。

广西实施存量煤电机组节能降耗、供热、灵活性“三改联动”改造升级，对老旧煤电机组进行替代，有效提升煤电机组清洁高效灵活发电水平；山东结合设备大规模更新改造，重点支持农村地区充电基础设施建设。截至6月底，全省各类充电基础设施保有量达到73.9万台，同比增长109.3%；山西有序布局大容量、高参数、低能耗煤电机组，淘汰落后小机组，构建绿色低碳电力供应体系，提升企业清洁高效发展水平……

业内专家表示，在本次大规模设备更新浪潮下，积极推进新设备代替旧设备、新产能代替旧产能，不仅可以提升工业生产率和企业经营效能，同时也能淘汰污染产能、引进绿色产能，进而推动经济发展方式朝着绿色转型。

科技创新为我国清洁能源发展和能源低碳转型注入关键动力。近年来，全国各地积极推动能源领域设备更新，新技术、新产品、新装备不断涌现，通过科技创新驱动能源产业提质增效，节能减排。

在辽宁，产业园区充分挖掘槽式太阳能清洁能源的潜力，利用储能技术、余热回收技术、热泵技术、光伏光热技术建设绿色能源体系，大幅降低能耗；在山东，光热循环加热装置助力节能减排，通过集热器收集太阳能辐射转换为热能，并结合光热蓄能、燃气辅助蓄能技术，以水作为传热介质，将热量源源不断地输送至换热装置，实现清洁供热。

据国家能源局数据，2013年至2023年，中国以年均3.3%的能源消费增速支撑了年均6.1%的经济增长，能耗强度累计下降26.1%，是全球能耗强度降低最快的国家之一。

更新设备要以绿色环保节能为前提，助力能源行业转型升级。业内专家建议，能源转型要推进能源供给侧结构性改革，加快推动大型风电光伏基地建设和分布式风电光伏发展，推进电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，加快建设新型电力系统，有效保障绿色能源高质量供给。

(责编：孙红丽、吕骞)
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