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2024年国家网络安全宣传周青少年网络保护分论坛在广州举办

2024年09月10日10:42 |
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9月9日下午，2024年国家网络安全宣传周青少年网络保护分论坛在广州举办。本次论坛以“E路三十载，@芽向未来”为主题，旨在贯彻落实党中央关于未成年人网络保护工作的相关部署，深入实施《未成年人网络保护条例》，共同营造有利于未成年人身心健康的网络环境，保障未成年人的合法权益。中央网信办、国家网信办总工程师孙蔚敏，中国宋庆龄基金会副秘书长兼办公室主任陈爱民出席论坛并致辞。

论坛上，中央网信办网络综合治理局、共青团中央维护青少年权益部、教育部教育技术与资源发展中心（中央电化教育馆）相关负责同志，以及北京青少年法律援助与研究中心、未来网、腾讯公司相关负责人在主题演讲环节发言，分别从行政监管、宣传教育、理论研究、平台治理等角度，对青少年网络保护作了深入剖析和精彩分享。

论坛上还发布了中国网络社会组织联合会“@芽”未成年人网络保护公益行动计划的相关成果。具体包括“@芽”计划宣传片、《未成年人网络安全提示手册》、《给孩子们的大师讲堂》、“守护网络安全，共创美好未来”普法教育活动、《科技少年反诈指南》等5项内容，生动展示了“@芽”计划在青少年网络保护方面的积极探索与显著成效。

与会嘉宾纷纷表示，本次论坛不仅为政府、企业、社会组织及媒体等各方搭建了一个宝贵的交流平台，还通过一系列成果的发布与分享，为青少年网络保护工作注入了新的活力与动力。未来，我们将携手并进，共同为构建一个更加安全、健康、清朗的网络环境贡献我们的智慧和力量。

论坛由中国网络社会组织联合会和中国宋庆龄基金会办公室联合主办，中网联未成年人网络保护专委会、中国法院网、未来网及广东省互联网业联合会协办。来自政府主管部门、高校院所、互联网企业及媒体等各界代表共约100人参会。

据悉，9月10日，作为“@芽”计划中普法教育活动的重要组成部分，中网联将会同有关单位举行网络安全进校园活动（广州站），邀请有关专家为孩子们讲授未成年人网络保护知识，开展形式新颖的互动活动，进一步提高学生、教师们的网络安全意识。

来源： 中国网信网

(责编：罗知之、陈键)
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