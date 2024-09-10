人民网记者 王震

旅行服务增长迅猛，知识密集型服务贸易发展向好，外资金融机构加码投资中国……

今年上半年，我国服务贸易规模创历史同期新高，服务进出口总额达3.6万亿元，同比增长14%，呈现出诸多亮点。

面对外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升的不利局面，我国服务贸易如何跑出“加速度”？记者从数据、市场、政策三个维度，透视服务贸易发展的“形”“态”“势”。

看数据升降之“形”

“上半场”多个领域交出亮眼成绩单，“下半场”增势可期。

今年上半年，我国旅行服务进出口9617亿元，同比增长47.7%；1至7月，全国各口岸入境外国人1725.4万人次，同比增长129.9%。中国不断扩大免签国家范围，越来越多外国游客选择“China Travel”。

截至6月末，在华外资银行、外资保险公司总资产分别达3.87万亿元、2.67万亿元；截至7月末，共有1139家境外机构进入中国债券市场，托管余额达4.5万亿元。外资金融机构积极看好中国经济，对华投资“热度”持续攀升。

1至7月，我国企业承接服务外包合同额14043亿元，同比增长11.1%。其中，承接离岸信息技术外包、知识流程外包执行额同比分别增长13.8%、15.4%，知识密集型服务贸易潜力持续释放。

“展望下半年，国际贸易发展形势依然严峻复杂，但我国服务贸易发展面临诸多机遇和有利条件。”8月30日，商务部部长助理唐文弘在国新办新闻发布会上表示，总体来看，全年服务贸易发展将稳中向好。

看市场变化之“态”

从《黑神话·悟空》海外“出圈”，“China Travel”爆火全网，到外资金融机构加码布局中国市场，我国服务贸易市场呈现出积极活跃之态。

在海南，中国游持续“圈粉”海外客。数据显示，今年上半年，三亚机场累计完成国际及地区航班起降1777架次、国际及地区旅客吞吐量24.8万人次。

“免签政策升级后，我们的中亚和欧洲市场还会再上新台阶！”三亚一家国际旅行社负责人表示，受益于航线的恢复和免签政策，入境游业务显著提升。

在北京，今年3月，渣打证券正式展业，成为我国首家新设外商独资券商。渣打集团首席执行官温拓思表示：“我们对中国金融领域的持续开放充满信心，也坚信中国经济能保持强劲发展的势头。”

在持续扩大金融高水平开放的背景下，今年以来，渣打证券、汉领资本等多家外资金融机构加码中国市场，来华拓客展业。

看政策发力之“势”

“开放”成为关键词，免签名单越来越长，负面清单越来越短，服务业开放之势持续扩大。

2016年以来，商务部3次出台服务贸易创新发展试点总体方案，在全国28个地区开展试点。今年《政府工作报告》提出：“出台服务贸易、数字贸易创新发展政策。”

4月21日，全国版和自贸试验区版跨境服务贸易负面清单正式施行，首次在全国对跨境服务贸易建立负面清单管理模式；9月2日，国务院办公厅印发《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》，提出支持服务贸易发展5方面20项利好举措；9月8日，《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024年版）》发布，负面清单限制措施由31条减至29条。

——在金融服务领域，取消了银行、证券、保险等领域的外资持股比例限制，大幅减少外资数量型准入门槛。

——在文旅服务领域，中国不断扩大免签国家范围，推出“144小时过境免签”等一系列便利外国人来华政策措施。

——在医疗服务领域，近日，商务部等三部门印发通知，在医疗领域开展扩大开放试点，拟允许在京津沪等地设立外商独资医院。

……

这些政策相互配合、协同发力，持续释放出我国服务贸易高水平开放、高质量发展之势。

(责编：王震、吕骞)

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