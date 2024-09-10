人民网记者 乔业琼

以旧换新，再出实招。近日，商务部等5部门发布《推动电动自行车以旧换新实施方案》（以下简称《实施方案》），提出推动把消费者个人名下老旧电动自行车更新为合格电动自行车，这是国家首次出台电动自行车以旧换新政策 。

作为全球电动自行车生产与消费大国，我国电动自行车社会保有量达3.5亿辆，电动自行车已成为人民群众短途出行的重要交通工具 。多位业内人士表示，随着电动自行车数量激增，老旧车辆的安全隐患也日益凸显，推动电动自行车以旧换新正当其时。

电动自行车以旧换新如何“焕”出美好生活体验？此前，商务部等14部门印发的《推动消费品以旧换新行动方案》提出，参照汽车、家电以旧换新相关做法，有关部门研究推动电动自行车以旧换新工作，有效防控老旧电动自行车安全风险。《实施方案》亦从生产、销售、以旧换新等环节，部署4项重点任务。

眼下，全国各地正在积极推进汽车、家电等行业开展以旧换新行动，政策逐步落地见效。以汽车为例，商务部数据显示，截至2024年8月13日10时，已收到汽车报废更新补贴申请超过60万份，单日新增已超过1万份。

汽车以旧换新政策效应逐步显现的同时，也拉动了汽车销量的增长。中国汽车工业协会数据显示，7月，乘用车国内销量159.5万辆，其中新能源乘用车销量85.3万辆，占比53.5%，首次超过传统燃料乘用车。这也从侧面说明以旧换新不是简单的同类产品置换，而是趋向更绿色、智能，通过以旧换新实现居民消费转型升级。

参照有关经验，《实施方案》提出，各地结合实际制定电动自行车以旧换新实施细则，自主确定具体支持金额和方式等，并且把电动自行车以旧换新纳入“2024年消费促进年”活动，鼓励合规电动自行车生产企业的合格产品参加消费品以旧换新活动，相关企业开设线上线下专区，便利广大群众以旧换新。

“《实施方案》通过促进消费来倒逼供给提升，促进支持消费者以旧换新，实质上是让那些技术水平更先进，性能更好，特别是安全系数更高的产品在市场上脱颖而出，不断扩大优质产品的市场保有量。”国家发展改革委产业经济与技术经济研究所工业室副主任李子文表示。

近年来，电动自行车的安全问题一直是社会关注的焦点。《实施方案》紧贴电动自行车安全隐患全链条整治行动要求进行了部署，并鼓励各地人民政府可结合本地区实际情况，利用地方财政资金对消费者交回高安全隐患的电动自行车及蓄电池给予补贴 。

“从汽车、家电，拓展到电动自行车，以旧换新工作的内涵在不断扩大。”东南大学交通法治与发展研究中心执行主任顾大松表示，《实施方案》聚焦电动自行车这一大众出行方式，以个人需求和安全作为核心考量标准，不仅更惠民、便民，还极大提升了老百姓购买电动自行车的信心，让他们买得放心、用得安心。（实习生廖奇娟对本文亦有贡献）

(责编：乔业琼、吕骞)

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