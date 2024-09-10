未成年人健康成长关乎国家前途和民族命运。作为“网络原住民”，如何让未成年人安全、健康、文明地使用网络？在中央网信办有相关业务局指导下，由中国网络社会组织联合会依托未成年人网络保护专业委员会，会同中国法院网共同编辑的《未成年人网络安全提示手册》9月9日在2024年国家网络安全宣传周青少年网络保护分论坛上发布。

未成年人在通过网络便利和丰富学习、生活的同时，也面临着违法和不良信息侵害、个人信息泄露、网络沉迷、网络欺凌等多重风险。《手册》的发布，旨在帮助广大青少年及其家长、老师等群体更好了解掌握相关网络安全注意事项，对于营造有利于未成年人身心健康的网络环境，保障未成年人合法权益具有积极意义。

据了解，《手册》依据国家有关法律法规和政策文件，聚焦未成年人网络空间合法权益维护、网络素养提升、网络沉迷防治等议题，对未成年人依法上网、安全上网、文明上网作出系列提示。

手册内容涵盖“未成年人篇”“家长篇”“学校篇”三大篇章，在“未成年人篇”中，手册通过真实案例详细阐述了未成年人如何正确认识网络，如何辨别网络信息真伪，以及如何保护个人隐私和信息安全；在“家长篇”中，手册为家长们提供了如何引导孩子正确上网的方法，以及如何与孩子共同维护网络环境的和谐；在“学校篇”中，手册针对学校教育工作者，提供了如何在校园内开展网络安全教育，以及如何引导学生健康上网的策略。

为了使内容更加生动有趣，《手册》还结合了鲜活案例、小贴士、漫画等形式，例如，手册通过漫画的形式，生动地展示了网络诈骗、网络暴力等不良现象，让未成年人直观地认识到网络风险，通俗易懂，即学即用。

据介绍，随着互联网技术的飞速发展，网络环境日益复杂，未成年人面临的风险和挑战也在不断变化，《手册》将围绕未成年人网络保护领域的最新研究成果和实践经验，持续更新内容，确保其具有前瞻性和实用性，让更多未成年人及其家长了解和掌握网络保护知识。

来源：光明日报全媒体记者 张胜 吴春燕

(责编：罗知之、陈键)

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