中国青年报客户端广州9月9日电（中青报·中青网记者 韩飏 张玘云）今天，中国网络社会组织联合会依托未成年人网络保护专业委员会，会同中国法院网，共同编辑形成的《未成年人网络安全提示手册》（以下简称《手册》）在广州发布，旨在帮助广大青少年及其家长、老师等群体更好了解掌握相关网络安全注意事项。

发布会现场。韩飏/摄

人民法院新闻传播总社编委、网络部主任兼中国法院网总编辑刘岚指出，未成年人在通过网络便利和丰富学习、生活的同时，也面临着违法和不良信息侵害、个人信息泄露、网络沉迷、网络欺凌等多重风险。《手册》的发布对于营造有利于未成年人身心健康的网络环境，保障未成年人合法权益具有积极意义。

据介绍，《手册》依据国家有关法律法规和政策文件，聚焦未成年人网络空间合法权益维护、网络素养提升、网络沉迷防治等议题，对未成年人依法上网、安全上网、文明上网作出系列提示，内容涵盖“未成年人篇”“家长篇”“学校篇”三大篇章。

在“未成年人篇”中，手册通过真实案例详细阐述了未成年人如何正确认识网络，如何辨别网络信息真伪，以及如何保护个人隐私和信息安全；在“家长篇”中，手册为家长们提供了如何引导孩子正确上网的方法，以及如何与孩子共同维护网络环境的和谐；在“学校篇”中，手册针对学校教育工作者，提供了如何在校园内开展网络安全教育，以及如何引导学生健康上网的策略。

刘岚介绍说，为了使内容更加生动有趣，《手册》还结合了鲜活案例、小贴士、漫画等形式，生动展示了网络诈骗、网络暴力等不良现象，让未成年人直观地认识到网络风险，通俗易懂，即学即用。

《手册》还将围绕未成年人网络保护领域的最新研究成果和实践经验，持续更新内容，确保其具有前瞻性和实用性，让更多未成年人及其家长了解和掌握网络保护知识。

(责编：罗知之、陈键)

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