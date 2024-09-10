新华社客户端广州9月9日电（记者胡林果）2024年国家网络安全宣传周青少年网络保护分论坛9日下午在广州举行。论坛上多位嘉宾进行了主题演讲，发布了中国网络社会组织联合会“@芽”未成年人网络保护公益行动计划的相关成果。

据悉，该行动计划具体成果包括《未成年人网络安全提示手册》、《给孩子们的大师讲堂》、“守护网络安全，共创美好未来”普法教育活动、《科技少年反诈指南》等内容，展示了“@芽”计划在青少年网络保护方面的积极探索与成效。

其中，《未成年人网络安全提示手册》依据国家有关法律法规和政策文件，聚焦未成年人网络空间合法权益维护、网络素养提升、网络沉迷防治等议题，对未成年人依法上网、安全上网、文明上网作出系列提示。

当天论坛上，中央网信办网络综合治理局、共青团中央维护青少年权益部、教育部教育技术与资源发展中心（中央电化教育馆），以及北京青少年法律援助与研究中心、未来网、腾讯公司相关负责人在主题演讲环节进行了发言，分别从行政监管、宣传教育、理论研究、平台治理等角度，对青少年网络保护作了深入剖析分享。

与会嘉宾纷纷表示，本次论坛不仅为政府、企业、社会组织等各方搭建了一个交流平台，还通过一系列成果的发布与分享，为青少年网络保护工作注入了新的活力与动力。

据悉，9月10日，作为“@芽”计划中普法教育活动的重要组成部分，中网联将会同有关单位举行网络安全进校园活动（广州站），邀请有关专家为孩子们讲授未成年人网络保护知识，开展形式新颖的互动活动，进一步提高学生、老师们的网络安全意识。

本次论坛由中国网络社会组织联合会和中国宋庆龄基金会办公室联合主办，中网联未成年人网络保护专委会、中国法院网、未来网及广东省互联网业联合会协办。（完）

(责编：罗知之、陈键)

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