第24届中国国际投资贸易洽谈会9月8日至11日在福建厦门举行，来自全球119个国家和地区的客商相聚鹭岛，共商共寻投资新机遇。

在习近平主席的亲自关心指导下，投洽会作为以双向投资促进开放合作的重要平台，国际化、专业化、品牌化不断提升。

本届投洽会以“投资链接世界”为主题，旨在通过投资促进系列活动，搭建链接全球产业合作平台。以高水平对外开放吸引更多外资，更多中国企业主动“走出去”加快全球布局，“双向奔赴”互利互惠、前景广阔，成为投洽会传递出的最强音。

投资中国仍是众多外企首选

在本届投洽会上，世界500强企业施耐德电气全球供应链中国区不动产和可持续发展副总裁王尚说：“我们始终看好中国发展前景，坚持长期投入。工业园正式投产后，部分产能将供应包含‘一带一路’共建国家在内的海外市场。”

施耐德电气厦门工业园位于厦门火炬高新区，总投资约12亿元，计划2025年建成。项目落成后，将成为施耐德电气全球最大的中压生产基地。在建园区较施耐德电气原有厦门工厂面积扩大逾1倍，预计未来5年内将实现产能翻倍。

早在2005年，施耐德电气就在厦门设立工厂，近20年持续深耕。目前，中国已是施耐德电气全球第二大市场和最重要的供应链基地之一。

这并非个案，尽管近年来全球国际投资持续低迷，但中国持续保持全球第二大外资流入国地位。

《中国双向投资报告2024》显示，2020年以来，中国实际利用外资在全球比重始终稳定在12%以上，2023年中国吸收外国直接投资1632.5亿美元。

作为中国最重要的以国际投资为主题的展会，投洽会吸引了更多外商外资来寻找机遇，“投资中国”仍然是众多企业的首选。

本届投洽会展览总面积12万平方米，众多国际知名企业跨海而来寻求投资机会。“我们这些跨国企业看到的是中国政府对于国际合作的巨大支持，对于本土企业创新的极大激励，以及对于开放的不断推进，这使得我们能够持续不断地在中国进行投资。”拜耳中国政府事务高级总监白晨曦说。

在今年投洽会新增的“投资中国”对接专区，来自德国的30家隐形冠军企业跨海而来，期待与中国有进一步的产业合作。

“未来几年，中国将有很多电池制造商涌现，这对我们来说是巨大的机遇和市场。”德国萨克森州维塔斯能源公司研发主管弗洛里安·恩德斯说。

中国企业纷纷布局海外新兴市场

作为本届投洽会的主宾国，匈牙利出口促进局局长加博尔·耶奈伊表示，近年来，中国对匈牙利的投资不断扩大，尤其是在汽车制造、电子信息等先进制造业领域的投资，为匈牙利带来了先进的技术和管理经验，也促进了当地的就业增长。

来自厦门的金龙汽车是投洽会上的常客。过去几年间，借助投洽会这把“金钥匙”，金龙的身影闪耀在越来越多发展中国家。

今年以来，金龙新能源客车不断驶入非洲大陆，这些客车以完全拆卸方式出口到坦桑尼亚、科特迪瓦等国，再由当地企业负责组装并推向市场。

在非洲的“电动交通革命”热潮下，近年来，多国政府颁布了税收减免政策，鼓励电动出行行业发展。

“中国制造”出海正当其时。自2007年进入非洲大陆以来，金龙已向非洲42个国家累计出口超6万台客车，持续推动非洲交通绿色升级。

“未来我们将持续深耕非洲、美洲、中东等新兴市场，建立海外工厂，带动当地民众就业，与他们共享发展机遇。”厦门金龙联合汽车工业有限公司首席品牌官余丹瑶说。

与会客商表示，当前全球化格局和动能面临调整重塑，新兴市场正成为全球经济增长的新引擎，也是中国投资重要市场。

更多中国企业布局“走出去”。中国供应链龙头企业国贸控股集团瞄准全球产业资源高地，在巴西、乌兹别克斯坦等国家设立公司，通过参股或签订长期合作协议等方式，保障矿产、棉纱等大宗商品稳定供应。目前已在境外设立29家主要子公司、13家办事处，业务触角延伸至170多个国家和地区。

中国投资助力东道国完善基础设施，促进数字化与绿色发展，打造一大批“小而美”的民生项目，为当地经济社会发展和民生改善做出实实在在的贡献。

第24届投洽会期间发布的《中国双向投资报告2024》指出，2023年，中国对外直接投资金额达1478.5亿美元，居全球第三位。境外中资企业经营成效良好，制造业对外投资和对“一带一路”共建国家投资持续增长，金融业“走出去”成效显著，企业“走出去”能力和信心不断提升。

优化营商环境 构建更高水平开放格局

不久前，党的二十届三中全会就进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出重大战略部署。参加投洽会的国内外客商认为，中国推动高质量发展、加快发展新质生产力，推进高水平对外开放，将为中外企业创造更广阔的市场空间，带来更多发展机遇。

在本届投洽会展馆，1.3万平方米的“投资中国”对接专区，设置“金融资本对接”和“专精特新对话隐形冠军”等板块，为项目和跨国公司、国际投资机构牵线搭桥，吸引了来自多个国家和地区的客商。

参加“投资中国”对接的德国企业家代表团团长乌韦·库尔特·弗里奇认为，中国的新能源产业蕴藏巨大机遇。

他说：“中国在太阳能、风能等新能源的存储以及新能源电池等新兴能源科技领域取得诸多新突破，期待两国能在这些领域进行更多深入合作。”

商务部发布的数据显示，今年1至7月，全国新设立外商投资企业近3.2万家，同比增长11.4%，延续了2023年以来新设外资企业较快增长的趋势。

营商环境是与会客商关注的话题。2024年全国优化营商环境创新实践案例8日在本届投洽会上发布，集中展示各地在营造市场化、法治化、国际化一流营商环境方面所做的努力和取得的成效。

厦门市商务局副局长吴辉艺说：“通过一系列集成化改革举措，推动港口协同高效运转，促进口岸通关便利，厦门帮助企业作业效率提升50%，每年节约成本超1.5亿元。”

华南美国商会会长哈利·赛亚丁表示，投洽会是一个良好的投资平台，“在过去20年里，华南美国商会团每届投洽会平均有10多亿美元的签约额。今年，我们期待有新的投资。投资中国就是投资未来。”

8日，国家发展改革委、商务部发布《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024年版）》，将全国外资准入负面清单限制措施由31条减至29条，制造业领域外资准入限制措施实现“清零”。

“中国不断扩大开放、优化营商环境，为包括施耐德电气在内的外资跨国公司在华发展创造了良好机遇。在高质量发展和新质生产力的要求下，中国的数字化、绿色低碳转型趋势向好，可以助力释放企业发展新动能，让企业对中国经济充满信心，并坚持深耕中国市场。”王尚说。

福建等多个省份重大项目集中签约；金砖国家企业和机构寻求更多数字经济领域合作；共建“一带一路”国家更多客商在投洽会上寻找商机……在本届投洽会上，参会方收获满满。

随着中国不断深化改革、推进高水平对外开放，中国企业加快“走出去”步伐，外资企业也将迎来新的机遇和空间，“双向奔赴”、合作共赢的故事还将续写。（记者郑良 吴剑锋 付敏）新华社厦门9月10日电

(责编：王震、陈键)

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