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财经观察：不断激发内生动能 服务消费场景“新”意足

人民网记者 孙红丽
2024年09月11日08:35 | 来源：人民网
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沉浸式体验升温、打造“美食名镇”、增开“银发专列”、探索社区家庭互助等托育服务新模式……今年以来，我国服务消费模式、业态、场景不断创新，为经济发展持续注入内生动能。

统计局近日发布的数据显示，1至7月累计，服务零售额同比增长7.2%，增速高于同期商品零售额4.1个百分点。在暑期旅游旺季带动下，交通出行服务类、旅游咨询租赁服务类、文体休闲服务类消费增长较快。

不断优化服务消费供给形式，各地根据区域特色，在运动休闲、养老托育、旅游出行、体验消费、特色餐饮等领域推陈出新，助力服务消费场景更加多元，经济发展动能持续释放。

在上海，推出体育消费生活节，通过放送健康“公益+服务”、玩转健康“科技+消费”、乐享健康“运动+体验 ”三大集市的新玩法，带领市民体验运动乐趣。

福州搭建了家政信用信息平台，市民指尖轻点几下便可享受保姆、钟点保洁、母婴护理等家政服务。还采取一系列激励措施，比如对符合条件的家政服务人员免费发放居家上门服务证，对达到一定规模的员工制家政企业按规定进行补助等。

铁路部门在暑运期间加大旅游列车开行力度，有效助力旅游经济、银发经济发展。西安铁路局推出“丝路号银发旅游”特色产品，开行“避暑游”等旅游专列，累计开行“丝路号”旅游专列11趟，服务旅客7000余人次。

聚焦“Z世代”，年轻消费者逐渐成为消费主力，骑行、滑雪、露营、观演等悦己消费、沉浸体验消费越来越受青睐。广西推出“跟着赛事去旅行”10条精品线路，吸引众多游客前往体验；山西长治举办的欢乐太行谷音乐节，吸引到众多乐迷走进长治，畅享太行山水，品味特色名吃。

随着科技革命和产业变革加速演进，新技术手段不断涌现，为消费者提供了更加丰富、多样、便利的消费选择。知名经济学者、工信部信息通信经济专家委员会委员盘和林认为，未来数字服务消费空间比较大，比如信息服务、数字金融服务、互联网产品服务，尤其是自媒体短视频消费、知识付费、内容付费等，总体上，服务内容将以创新应用场景为主。

服务消费是消费结构优化升级的重要方向。8月3日，国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，提出“着力提升服务品质、丰富消费场景、优化消费环境，以创新激发服务消费内生动能，培育服务消费新增长点”。

8月23日，商务部召开全国促进服务消费高质量发展工作现场会，强调要完善工作机制，建立“1+N”政策措施体系；要抓好平台载体，开展服务消费提质惠民行动，办好“服务消费季”“中华美食荟”等活动；要优化服务供给，扩大服务业开放，加强服务消费品牌培育，完善服务消费标准；要强化要素保障，研究加强政策支持，强化统计监测工作，优化服务消费环境。

盘和林对此建议，未来服务消费的着力点，首先在松绑，要打造宽松包容的环境，很多新兴服务业可以先发展繁荣后再去规范，要避免偏见，以发展的视角看问题。其次在激励，要激励创新，对新的服务消费业态要给予鼓励，提供更多的融资机会，鼓励其迅速做大做强。

(责编：孙红丽、吕骞)
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