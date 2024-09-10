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国家公园建设成效显著 筑牢中国式现代化的生态根基

欧阳易佳
2024年09月10日17:58 | 来源：人民网
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国家公园是“国之大者”，是生态文明建设重大制度创新。

9月10日，国家公园法草案首次提请全国人大常委会会议审议。这是在国家层面首次为国家公园专门立法。此次立法将为国家公园的规划和设立、保护和管理、参与和共享、保障和监督等提供法律依据。

近年来，我国全力推动以国家公园为主体的自然保护地体系建设。推动出台《建立国家公园体制总体方案》《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》《国家公园空间布局方案》等重要文件，审查批复第一批国家公园总体规划，制定出台国家公园创建设立、监测评估、资金项目等10多项制度办法标准，基本构建了我国国家公园制度体系的“四梁八柱”。

从试点探索到正式设立、全面发展，国家公园取得了明显阶段性成效和重要进展。数据见实效，藏羚羊增长至7万多头，雪豹恢复到1200多只，东北虎、东北豹数量分别从试点之初的27只、42只增长到70只、80只左右，海南长臂猿野外种群数量从40年前的仅存2群不到10只增长到7群42只。

国家林草局保护地司司长张利明介绍，国家公园建设成效显著，民生持续改善。近5万社区居民被聘为生态管护员，年均获得工资性收入1万—2万元。实施野生动物损害全域保险、生态搬迁、入口社区和示范村屯建设、黄牛集中养殖等一批民生项目。东北虎豹国家公园出台支持三县（市）生态保护和高质量发展的政策措施，选聘生态管护员8100多人，民众获得感、幸福感不断增强。

国家公园和国家植物园体系建设，是推进生态文明体制改革的重大实践，也是我国实施生物多样性保护战略的重要抓手。近年来，我国不断加强国家公园体系建设，形成了全民共建共享、共同保护，全社会共同参与的保护格局，生态成果更多更好惠及公众。

武夷山国家公园有碧水丹山等自然景观，也有朱熹故里、闽越文化等人文资源；海南热带雨林公园设置了10条生态游憩精品路线和科普廊道；大熊猫国家公园四川片区规划了广元唐家河园区、雅安喇叭河园区、眉山瓦屋山园区3条独具特色的游憩线路以及11处成熟的游憩区域……在国家公园实行分区管控，核心保护区严格管理，一般控制区适宜的区域，合理规划科普教育、游憩、生态体验等，让游客走进国家公园，享受极致美景感悟多元文化。

2020年7月，国家林草局正式启动建设林草生态网络感知系统，国家公园平台是感知系统平台的重中之重。国家林草局规划院高级工程师叶菁表示，国家公园感知体系秉持国土资源“一张图”原则，让监测结果“上网”“上图”。以东北虎豹国家公园为例，目前已经实现天空地一体化监测模式，实现每平方公里都有监测点位。

张利明表示，下一步，将不断完善政策，强化措施，健全机制，有效管理，切实巩固提升第一批国家公园建设成果，积极推进新的国家公园创建设立等相关工作，高质量建设以国家公园为主体的自然保护地体系。

(责编：孙红丽、吕骞)
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