人民网北京9月10日电 （记者乔业琼）国新办10日举行国务院政策例行吹风会，介绍《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》有关情况。

国家知识产权局知识产权运用促进司司长王培章在会上表示，知识产权是科技和文化等领域创新成果的主要载体，是服务贸易的重要内容。近年来，国家知识产权局认真贯彻落实国务院服务贸易发展部际联席会议的部署，积极推动知识产权金融服务，搭建知识产权国际转化服务平台，促进知识产权国际化运营，开展了一系列重要工作。

在知识产权质押融资方面。会同有关部门加强知识产权质押融资政策引导，推动地方完善知识产权质押融资风险补偿，在全国银行业金融机构推广质押登记全流程无纸化办理，开展银行知识产权质押内部评估试点，助力知识产权质押贷款业务“快评、快审、快贷”。今年上半年，全国知识产权质押融资登记金额达到了4199亿元，同比增长57%；其中登记金额在2000万元以下的普惠型贷款占比八成以上，惠及中小微企业1.7万家，同比增长56%。

在知识产权证券化方面。会同有关部门深化拓展知识产权金融服务，指导有条件的地方探索开展知识产权证券化，更好满足企业融资需求。截至今年6月底，沪深两地交易所成功发行151单知识产权证券化产品，发行规模达317亿元。指导深圳市探索“境内+境外”的深港跨境知识产权证券化综合融资新模式，通过知识产权在岸质押，叠加跨境反担保增信等方式，打通企业知识产权境外融资通道。

在知识产权国际化运营方面。推动在共建“一带一路”国家开展绿色专利技术开放共享，联合世界知识产权组织编写知识产权金融国家报告，深化国际知识产权交流合作。支持在上海浦东、深圳河套建设国际知识产权运营和转化服务平台，加快9个知识产权服务特色出口基地建设，促进知识产权跨境交易。今年1-6月，全国知识产权使用费进出口总额达2130亿元，同比增长11.3%。

王培章表示，下一步，国家知识产权局将进一步发挥知识产权链接全球创新资源的重要作用，与商务部、金融主管部门等携手，深入推进知识产权金融服务和国际化运营，促进技术成果有序高效跨境交易，助力服务贸易高质量发展。

(责编：乔业琼、吕骞)

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