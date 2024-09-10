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国家知识产权局：到2025年建设20家国家知识产权服务业高质量集聚发展示范区

2024年09月10日16:49 | 来源：人民网
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人民网北京9月10日电 （记者乔业琼）国新办10日举行国务院政策例行吹风会，介绍《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》有关情况。

国家知识产权局知识产权运用促进司司长王培章在会上表示，专利转化运用是促进创新成果价值实现、提升核心竞争力的有效途径，从需求端激发了知识产权服务业发展动能。完善专利转化运用服务链条成为推动知识产权服务业高质量发展的重要内容。为此，国家知识产权局出台了一系列工作举措，健全完善服务链条，有力支撑专利转化运用，加速释放创新活力。主要包括以下四个方面：

一是牢固树立转化运用理念，持续优化知识产权服务供给结构。拓展专利代理机构服务领域，构建以促进专利产业化为导向的专利“获权—用权—维权”全链条服务生态，支撑专利转化运用和价值实现。鼓励发展新业态新模式，加强新技术开发利用，为创新主体提供集成化专利转化运用解决方案。

二是注重提升服务供给质量，着力夯实专利转化运用服务基础。制定知识产权服务主体培育行动计划和专利代理从业人员能力建设方案，提升服务品牌价值，培育一批专业性强、信用良好的综合性知识产权服务机构和专家型人才，参与服务各级各类科技计划项目，助力核心技术攻关和专利转化运用。

三是主动融入重大战略规划，精准对接专利转化运用服务需求。持续开展“知识产权服务万里行”活动，引导服务机构面向区域重大战略、重点产业领域、国家战略科技力量，深入开展转化运用精准对接服务。围绕重点产业领域，聚焦创新主体迫切需求，推动实现高质量专利布局和高效益转化运用，更好将创新优势转化为发展新动能。

四是扎实推进服务载体建设，全面激发专利转化运用服务动能。按照“依托产业集聚，服务产业发展，助力产业升级”的发展模式，推进知识产权服务业集聚区优化升级，到2025年建设20家国家知识产权服务业高质量集聚发展示范区。推进知识产权服务出口基地建设，接轨国际服务标准，推动知识产权服务链对接创新链、产业链，促进创新要素转化为现实生产力。

王培章表示，下一步，将加强统筹协调和工作落实，持续完善专利转化运用服务链条，以服务促进专利链与创新链产业链深度融合，以专业精准、优质高效的知识产权服务，推动专利转化运用效益加速显现，支持构建现代化产业体系，促进经济高质量发展。

(责编：乔业琼、吕骞)
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