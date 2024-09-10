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跑赢防汛“加时赛” 守护家园百姓平安

欧阳易佳
2024年09月10日16:37 | 来源：人民网
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“七下八上”关键期，极端暴雨洪涝频繁发生，794条河流超警戒水位，176条超保证水位，31条河流超历史实测记录，除海河流域外共发生编号洪水13次。

排查隐患、抢险固坝、转移群众……在防汛紧要关头，水利系统干部职工绷紧神经，枕戈待旦，持续多日的关键期工作机制与警惕状态，在每一场次、每一局地、每一流域暴雨洪水防御过程中，以担当负责的精神守护家园百姓的平安。

快速响应把脉江河

“对渗漏区域采取压重处理，注意清理杂物……”

7月29日上午，吉林市桦甸大堤引辉涵洞处背水坡出现多处渗漏点，吉林派出专家组第一时间赶到现场，迅速分析研判，提出排险方案，组织消除隐患。

此前，东北松花江吉林段、辉发河等25条河流发生超警及超保洪水。“吉林市水利局选派13名专家与102名水利技术人员，组建了13支专业队伍，一对一奔赴各县区支持防汛抢险。”吉林市水利局局长孙毓江介绍。

陕西商洛高速公路桥梁垮塌、四川汉源暴雨泥石流灾害、湖南团洲垸决口、涓水堤防决口……汛情的背后，是各地各部门协同配合、风雨同舟的响应与担当。

据水利部统计，7月1日至8月29日，已派出77个工作组、专家组赴长江、松辽、珠江等重点流域，指导督促做好水利工程巡查防守和应急抢险、台风强降雨防御等工作。

水利部长江委在团洲垸决口现场开展水文应急监测。 水利部供图

水利部长江委在团洲垸决口现场开展水文应急监测。水利部供图

争分夺秒“跑”赢洪水

8月1日，辽宁省昌图县境内的东辽河水位持续上涨，出现1510立方米每秒的洪峰，超出保证流量120立方米每秒，为有记录以来最大洪水。

“东辽河堤防多为砂基砂堤，极易发生散渗、初期管涌等险情，巡堤查险一点都不能放松。”铁岭市水利局副局长孙怀军已经在昌图县防汛一线战斗10余天，皮肤晒得黝黑。

守在一线的，还有松辽委水文局副局长马雪梅。7月28日，松辽流域鸭绿江、松花江吉林段、东辽河、浑太河、辽河干流、牡丹江、洮儿河等水位全线上涨。自7月27日以来，马雪梅以单位为家，连续9天奋战在水情值班室。

与洪水赛跑，同风雨竞速。在长江流域，台风“格美”一路挟风裹雨深入，郴州、衡阳、湘潭、株洲、岳阳等地，“接续作战”成为抗洪一线的常态；在珠江流域，韩江发生第4号洪水之际，工作组奋战在防汛最前沿；在福建龙岩、广东梅州、潮州等地暴雨洪水面前，水位、流量、雨量监测设备全天候监测排查，保证数据传输通畅……

珠江委工作组在三河镇三河大桥进行防洪工程调度工作。 水利部供图

珠江委工作组在三河镇三河大桥进行防洪工程调度工作。水利部供图

科学决策共克时艰

发布山洪灾害气象预警26期；利用山洪灾害监测预警平台向相关防汛责任人发送预警短信898.9万条；启动预警广播174.3万次；向社会公众发布预警短信7.9亿条，转移89.6万人次……每一次的科学决策，为抗洪抢险和避险转移赢得先机。

据了解，防汛关键期，水利部连续滚动会商41场次，每日“一省一单”靶向提醒有关地区做好短时强降雨防范应对、山洪灾害防御、水库安全度汛等工作，先后派出56个工作组赴一线协助指导做好防御工作。

加快构建具有“四预”功能的数字孪生水利体系；用足“天空地水工”一体化监测感知系统；自主研发区域降雨预报模式，提前1周研判台风将登陆我国、提前1天发布强降雨过程预报，预计受“格美”影响的强降雨将涉及全部七大流域等关键信息……“最强大脑”的“硬核”，为水旱灾害防御工作提供有力支撑。

国家防总副总指挥、水利部部长李国英在防汛会商上强调，“要继续全力以赴打赢主汛期洪水防御硬仗。”“高度关注多次发生洪水且迎来新一轮洪水的河流和局地强降雨洪水，下更大功夫做好预报、预警、预演、预案工作。”

前方是风雨无阻的前行，后方是通宵达旦的坚守。数据显示，水利部滚动更新洪水预报13.63万次，向防汛责任人和社会公众发布江河洪水干旱水情预警1018次。

(责编：孙红丽、吕骞)
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