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商务部：将研究制定促进服务外包高质量发展的政策措施

2024年09月10日16:30 | 来源：人民网
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人民网北京9月10日电 （记者孙红丽）国新办10日举行国务院政策例行吹风会，介绍《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》有关情况。

商务部服务贸易和商贸服务业司司长王东堂在会上表示，当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展，服务外包向高技术、高附加值、高品质、高效益转型升级趋势明显。

王东堂介绍，近年来，中国服务外包持续快速发展，成为服务出口增长的重要引擎和参与全球产业链供应链构建的重要环节，对稳就业、稳外贸、优结构作出了积极贡献。

据商务部统计，2013—2023年，中国承接离岸服务外包合同额自623亿美元增长到2154亿美元，年均增幅达13.2%。2023年，中国承接离岸服务外包执行额1514亿美元，比上年增长10.6%，占全国服务出口额的比重近40%。截至今年7月，我国服务外包产业累计吸纳就业人员1634万人，其中大学及以上学历1067万人，服务外包成为吸纳高校毕业生就业的重要领域。

王东堂表示，商务部将进一步加强政策支持，研究制定促进服务外包高质量发展的政策措施，着力破解服务外包发展面临的堵点难点问题，巩固提升服务外包发展水平和国际竞争力；将积极培育服务外包龙头企业，鼓励企业加大技术创新力度，助力提升产业链、供应链韧性和安全水平；将加快发展服务外包新模式，支持数字制造外包、云外包、平台分包等新模式做大做强，推动制造业数字化进程，扩大就业空间。

(责编：孙红丽、吕骞)
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