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商务部：将推动制定具有国际先进水平的服务贸易标准

2024年09月10日16:27 | 来源：人民网
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人民网北京9月10日电 （记者孙红丽）国新办10日举行国务院政策例行吹风会，介绍《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》有关情况。

商务部服务贸易和商贸服务业司司长王东堂在会上表示，当前，随着服务贸易快速发展，服务业和服务贸易的标准化，已经成为国际经贸合作的重要领域。服务标准化规则在企业、消费者、经济发展、国际合作等多个方面都发挥着重要作用。特别是数字经济条件下，服务贸易数字化趋势明显，电子商务、数字服务等新兴领域正日益成为服务领域标准化的关注重点。

王东堂表示，商务部将会同国家市场监管总局等有关部门，将提升标准化水平作为推动服务贸易高质量发展的重要抓手，实施服务贸易标准化行动计划，重点抓好三方面工作。

一是抓标准制定。将结合服务贸易特点和需求，推动制定具有国际先进水平的服务贸易国际标准、国家标准、行业标准、地方标准与团体标准，加强各层级标准之间的衔接和协调。加强服务贸易标准领域专家队伍建设，探索成立服务贸易标准化专家组或技术委员会。

二是抓标准的国际化。鼓励优质的行业标准、地方标准、团体标准向国家标准、国际标准转化，推动标准互认，鼓励在具备条件的领域采用国际通用标准。

三是抓标准化服务。大力培育标准化服务的经营主体，提升国际化发展能力，进一步促进标准化服务贸易发展。

(责编：孙红丽、吕骞)
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