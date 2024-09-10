人民网北京9月10日电 （记者孙博洋）记者从中国质量万里行促进会了解到，9月6日，青海省市场监督管理局联合中国质量万里行促进会举办了第二届中国质量万里行·青海质量行暨2024年青海省“质量月”系列活动启动仪式。

活动上，青海省市场监管局党组成员、副局长王耀春宣布第二届中国质量万里行·青海质量行暨2024年青海省“质量月”系列活动正式启动，并介绍2024年青海省“质量月”活动有关工作情况。

图为活动现场。受访方供图

中国质量万里行促进会党支部书记、副会长、秘书长赵陕雄，省市场监管局党组成员、副局长冉庆坤为第二届中国质量万里行·青海质量行出征团队授旗。

据悉，启动仪式上还发布了2024年青海省质量强省建设典型案例、质量提升十大典型案例、质量强企十大典型案例。

据青海市场监管局相关负责人介绍，今年青海省“质量月”活动重点围绕质量强省、质量提升、质量整治、消费维权和质量宣传等5个方面，组织开展70余项活动。将重点组织开展第二届中国质量万里行·青海质量行活动。通过系列活动的开展，加快推动生态文明高地和产业“四地”建设，传播青海质量故事，塑造青海质量品牌，展示青海质量成就，推动全社会进一步增强质量意识，着力培育新质生产力。

(责编：孙红丽、吕骞)

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