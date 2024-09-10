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青海省质量强企强链强县经验交流会在西宁举行

2024年09月10日16:17 | 来源：人民网
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人民网北京9月10日电 （记者孙博洋）记者从中国质量万里行促进会了解到，近日，青海省市场监督管理局携手中国质量万里行促进会、西宁市市场监督管理局、城西区市场监督管理局，邀请质量专家搭建经验交流平台，在西宁市城西区举办青海省质量强企强链强县经验交流会，总结交流质量强企强链强县工作经验。

西宁市、海西蒙古族藏族自治州、海北藏族自治州海晏县、果洛藏族自治州玛沁县围绕质量强市(州)、强县建设，分享了各有关地区在质量提升、品牌建设、质量监管等方面的经验和做法。西宁市、海东市、海南藏族自治州、果洛藏族自治州、海西蒙古族藏族自治州等五个产业链质量联动提升试点地区分享了质量强链、产业链质量协同创新、质量标准提升、质量品牌建设等方面的成功案例。青海本地新能源、旅游、畜牧、矿业等企业代表介绍了质量强企有关做法。

青海省市场监管部门相关负责人表示，三年来，青海省质量强省建设工作逐步走深走实，为助力打造产业“四地”、加快建设现代化新青海提供了坚强质量支撑。本次青海省质量强企强链强县经验交流活动，旨在全面深入落实《质量强国建设纲要》，总结宣传质量强企强链强县（区）工作成效，交流推广工作经验典型做法，部署下一步工作重点。

(责编：孙红丽、吕骞)
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