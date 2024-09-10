人民网北京9月10日电 （记者罗知之）据国家发展改革委官网消息，为支撑新型能源体系和新型电力系统构建，促进新能源汽车与电网融合互动，国家发展改革委、国家能源局、工业和信息化部、市场监管总局将在全国开展车网互动规模化应用试点。

具体来看，包括五项重点任务：一是发挥电力市场的激励作用。逐步完善车网互动资源聚合参与电力市场的交易规则，推动充电负荷规模化、常态化参与电力市场交易，支持探索负荷聚合商参与电力市场的商业模式，推动电力市场各类新业态主体培育，逐步形成模式清晰、发展稳定、具备推广条件的负荷聚合商业模式。鼓励V2G项目聚合参与电力现货、绿电交易以及储能容量租赁等市场，验证V2G资源的等效储能潜力。

二是完善价格与需求响应机制。建立健全居民充电峰谷分时电价机制，鼓励围绕居民充电负荷与居民生活负荷建立差异化的价格体系，优化峰谷时段设置，合理扩大峰谷价差；探索新能源汽车和充换电场站对电网放电的价格机制。创新需求响应机制，丰富需求响应品种，提升用户参与频次和响应规模。

三是加强智能有序充电应用推广。制定完善充换电设施智能化相关技术要求，推动智能有序充电桩建设、替代或改造。推动建设智能有序充电试点社区，建立居住社区智能有序充电管理体系，在保障电网安全运行的基础上，有效提升个人智能桩接入能力。提升充换电场站互动能力，研究优化报装容量核定方法和并网运行规则，开展智能充换电场站接入容量优化提升试点。

四是促进V2G技术与模式协同创新。探索与园区、楼宇、住宅等场景高效融合的V2G技术和模式，满足公共领域和私人车辆的V2G应用需求。支持有关企业联合开展V2G项目申报，鼓励车企和电池企业完善电池质保体系和提升电池技术。探索依托新能源汽车国家监测与动力蓄电池回收利用溯源综合管理平台开展V2G项目电池状态评估。

五是强化工作保障和有效引导。强化标准实施应用，支撑车网互动规模化应用有效推进。积极发挥充电设施监测服务平台作用，建立健全车网互动数据接入和评估机制。加强用户权益保障，强化宣传科普，提升用户参与意愿。加大电网企业保障力度，做好资源接入、入网检测、并网计量、调度运行、清分结算等服务。

(责编：罗知之、吕骞)

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