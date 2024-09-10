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四部门：在全国开展车网互动规模化应用试点

2024年09月10日14:38 | 来源：人民网
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人民网北京9月10日电 （记者罗知之）据国家发展改革委官网消息，为支撑新型能源体系和新型电力系统构建，促进新能源汽车与电网融合互动，国家发展改革委、国家能源局、工业和信息化部、市场监管总局将在全国开展车网互动规模化应用试点。

据介绍，总体要求是按照“创新引导、先行先试”的原则，全面推广新能源汽车有序充电，扩大双向充放电（V2G）项目规模，丰富车网互动应用场景，以城市为主体完善规模化、可持续的车网互动政策机制，以V2G项目为主体探索技术先进、模式清晰、可复制推广的商业模式，力争以市场化机制引导车网互动规模化发展。参与试点的地区应全面执行充电峰谷分时电价，力争年度充电电量60%以上集中在低谷时段，其中通过私人桩充电的电量80%以上集中在低谷时段。参与试点的V2G项目放电总功率原则上不低于500千瓦，年度放电量不低于10万千瓦时，西部地区可适当降低。

(责编：罗知之、吕骞)
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