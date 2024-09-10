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探寻动力电池发展方向 欧阳明高：技术创新仍是核心

2024年09月10日14:22 | 来源：人民网
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人民网北京9月10日电 （记者栗翘楚）“从燃料电池研发历程经验来看，固态电池技术研发需要一步一步来。”近日，在2024世界动力电池大会期间，中国科学院院士、中国全固态电池产学研协同创新平台理事长欧阳明高表示，电池技术不是一天就能被颠覆的，问题解决需要循序渐进，首先重点解决固态电解质的问题，然后解决正极和负极的问题。

欧阳明高介绍，固态电池被行业视为最具潜力的“下一代动力电池”，其与目前行业广泛应用的锂电子电池相比，最大不同在于用固态电解质代替电解液，在安全性、能量密度方面优势明显。

欧阳明高认为，长期来看，包括人工智能、全固态电池，在材料体系试验选材、工艺制造、电池质量管理、电池管理等方面均已应用AI技术，可实现全链条智能化工作，也给行业带来了革命性变化。

“到2030年，我国锂离子电池产业规模将超过20亿KWh，行业在市场应用拓展、降本和可持续发展方面将面临一系列的机遇与挑战。同时，新能源汽车领域，增程式、大电量的PHEV和纯电800V高压系统动力电池应用增速最快；储能领域，除应用在发电侧，工商业领域应用也才刚开始，前景非常广阔。”欧阳明高表示，在降本方面，需关注低成本材料路线选择，以及制造降本、工艺降本和电池形态降本，关键还是通过技术创新来持续降本。

(责编：孙红丽、吕骞)
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