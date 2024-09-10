人民网北京9月10日电 （记者栗翘楚）氢能是一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的清洁能源，正逐步成为全球能源转型发展的重要载体之一。我国是世界上最大的制氢国，可再生能源装机量全球第一，在清洁低碳的氢能供给上具有巨大潜力。

近年来，随着“双碳”目标推进实施，我国氢能产业发展驶入“快车道”，以燃料电池汽车为代表的交通领域成为重要突破口之一。

因具有重量轻、导热性强、发热值高、清洁低碳、可回收利用等多重特性，氢能已成为汽车领域“新宠”。《氢能产业发展中长期规划（2021—2035年）》明确，到2025年，基本掌握核心技术和制造工艺，燃料电池车辆保有量约5万辆，部署建设一批加氢站，可再生能源制氢量达到10万-20万吨/年，实现二氧化碳减排100万-200万吨/年。

面对新赛道，全国各地都积极布局。据统计，北京、广东、河北、河南等多个省份已发布氢能产业发展规划或燃料电池汽车产业发展规划，部分省份发布的新能源汽车产业发展规划或“十四五”发展规划中也都提到了氢能产业的发展目标。

丰田燃料电池研发与生产专用工厂全景。受访者供图

近日，丰田燃料电池研发与生产专用工厂在北京经济技术开发区正式投产。这标志着丰田汽车公司（以下简称：丰田）与中国本土合作伙伴共同推进的燃料电池项目正式迈入新阶段。

丰田在中国，为助力‘双碳’目标实现，在推进全方位电动化战略的同时，也在积极助推中国氢能社会的构建，持续用技术贡献中国社会，推动氢能应用场景不断扩大。自2019年起，丰田在中国全面开启了氢燃料电池技术和产品的推广和普及，从产、学、研各个领域持续扩大共同推进氢能产业发展的朋友圈，共同努力实现氢燃料电池技术的本土化研发，生产符合中国客户所需要的产品。

在中国市场，氢能技术被应用在以大巴、重型卡车为代表的冷链、物流等众多应用场景中，并以较快速度增长。2024年8月，搭载丰田汽车旗下华丰品牌燃料电池系统的飞驰重卡顺利完成从北京至上海跨越5省市，全长1200多公里的京沪氢能交通走廊探路之旅。

搭载氢燃料电池系统的重卡探路京沪氢能交通走廊 受访者供图

业内人士表示，与传统燃油车相比，氢燃料电池汽车的主要优点在于没有废气排放。此外，氢燃料电池汽车具备补充能量快、续航里程更长、更适合在寒冷气候条件下行驶等优点。

从TL Power80、TL Power100、TL Power150到TL Core200，再到新工厂投产，面对商用车领域的多元化需求，丰田正加速向市场推出功率更多元化、可靠性更高、寿命更长的产品。丰田相关负责人介绍，自2019年4月开始向中国商用车厂商提供燃料电池组件，丰田相继与多家头部商用车企业建立合作关系。

与此同时，2019年，丰田与清华大学成立“清华大学-丰田联合研究院”，在氢能、AI自动驾驶、综合研究、环境以及跨学科项目等方面开展共同研究，并于今年完成第二期签约。

一个产业的发展，不仅要实现关键核心技术的攻关，更要为规模化、商业化应用创设良好环境。今年7月，中汽中心中国汽车战略与政策研究中心发布的《“万辆百站”燃料电池汽车示范大数据报告》显示，我国燃料电池示范车辆已突破1万辆，加氢站超过140座，累计氢气加注量1.6万吨，累计纯氢运行里程2.35亿公里，单车最高运营里程16.4万公里，减碳量达到13万吨，我国燃料电池汽车产业正逐步进入规模化提速发展新阶段。

业内人士表示，中国发展氢能产业拥有多项有利条件：一方面，中国风能、光能等可再生能源资源丰富，在清洁低碳的氢能供给上具有巨大潜力，制备绿氢拥有显著的成本优势；另一方面，中国工业门类齐全。氢能产业涉及“制、储、运、加、用”等多产业链环节，需要材料、化工、机电设备等多个工业门类的结合运用。

“近年来，各地纷纷出台支持氢能源汽车发展的政策，氢能汽车的进一步发展和普及是新趋势。要进一步推动燃料电池汽车商业化，一是在降低燃料电池成本的同时，燃料电池可靠性和寿命继续提高；二是打通更多商用场景；三是发展更具竞争力的加氢价格和更方便的加氢基础设施；四是在示范城市群政策指引下，逐步培育市场需求。”业内人士说。

(责编：孙红丽、吕骞)

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