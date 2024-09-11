新华社重庆9月10日电（记者李富玉 唐奕）穿过青石板步道，游客们推开双扇木质大门，眼前顿时一亮：花团锦簇、庭院深深的结庐小院，坐落于重庆市黔江区小南海镇新建村。

小院内，一处老屋正在紧锣密鼓地修缮中，工人师傅们要在中秋节前完工，给这座闲置多年的土家族吊脚楼添上屋顶咖啡馆。“我们的初衷就是让这些闲置的资产焕发新生，让老房子也能产生大效益。”重庆黔江区小南海镇强村公司负责人喻浩东介绍说。

新建村土家十三寨，少数民族风情浓郁，近几年逐渐成为游客们争相打卡的胜地。为了提升游客体验，景区正在进行提档升级，以释放更大承载力。结庐小院以其独特的魅力，不仅丰富了景区功能，更成为游客心中的综合性休闲场所。在这里，游客可以围炉煮茶、品味咖啡精酿，还能进行团建活动、西式婚礼、亲子活动等，让游客有了更多留下来的理由。喻浩东说，截至8月底，仅团建活动一项，就为小院带来12万元的旅游收入，“庭院经济”的效应逐步显现。

小院“新生”，带动土家十三寨越来越多的老房子焕新升级。荷花盛放期间，溪畔晓荷精品民宿订单不断。一座古色古香的土家族吊脚楼与一排智能星空房民宿相互呼应，深受游客们的喜爱。老板李娜说，自运营以来，民宿已接待游客上千人次，收入20余万元，带动当地30余人就业。

“乡村振兴不仅在于盘活闲置资产，更在于带动百姓增收致富。”喻浩东说，“升级后的民宿要统一定价、服务和标准，避免恶性竞争和同质化。”

在黔江区小南海镇，旅游业发展得如火如荼。为了整合全镇旅游资源，“小南海look”小程序应运而生，目前正在完成最后的测试工作。打开小程序，武陵山民俗生态博物馆、非遗小剧场、地震遗址公园等景点地址一目了然。黔江区小南海镇副镇长戴雨芹告诉记者：“我们正尝试做一些创新，做一些突破。”

与此同时，黔江区西南部的高山小镇——水市镇也迎来了旅游业的春天。这个拥有高森林覆盖率的小镇，以其清凉气候和秀美风光吸引着众多游客前来避暑。35家农家乐点缀在绿水青山之间，见证着水市镇乡村旅游的蓬勃发展。

镇里最早开设的永秀农家乐在夏天总是客流满满。“今天一大早就接到4桌老顾客的预订了。”中午时分，游客们纷至沓来，老板娘忙得不亦乐乎。

旅游旺季，老板娘身兼数职，既做服务员又做厨娘，还要兼顾上菜。她的农家乐以地道的土家族菜肴和热情周到的服务赢得游客好评。老板娘告诉记者，最火爆时，她和家人一天要接待30桌左右的游客，收入相当可观。

从小南海镇到水市镇，旅游新业态助力乡村振兴，不仅完善了黔江基础设施建设，满足了游客多样化的需求体验，更为当地百姓带来了实实在在的收益。乡村振兴的新图景正在徐徐展开。

(责编：王震、陈键)

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