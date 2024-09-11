人民网北京9月11日电 （记者杨曦）9月10日，自然资源部发布第二批全域土地综合整治试点典型案例，重庆涪陵等15个典型案例入选。

据了解，自然资源部2019年正式启动全域土地综合整治试点工作。试点典型案例显示，全域土地综合整治在保护农耕肌理、释放发展空间、修复生态基底、共享土地红利等方面发挥了重要作用，已经成为自然资源领域助力乡村全面振兴和城乡融合发展的重要平台。

据介绍，重庆涪陵、陕西绥德案例通过实施全域土地综合整治，全面提升乡村生产、生活、生态环境，并以红色文化为基础引入农旅文化产业，促进村集体和农户增收致富，巩固脱贫攻坚成果，助推乡村振兴。

湖北应城案例通过探索林耕空间置换，促进耕地林地集中连片，提升林耕质量，助力优化国土空间格局，提升国土空间治理效能。江苏建湖、四川大安案例通过实施高标准农田建设，推进耕地集中连片整治。吉林大安案例通过推进盐碱地综合利用，助力耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，严守耕地保护红线。

天津宝坻、浙江温岭案例通过盘活农村老旧宅基地等闲置建设用地、合理安排新增建设用地等方式，进一步提高资源配置效率，补齐乡村基础设施短板，推进城乡融合发展。

江苏惠山、福建荔城、广东蕉岭案例通过因地制宜推进水系修复、城乡人居环境整治等，持续探索“两山”转化路径，培育生态产业，既统筹生态保护修复，又促进绿色低碳发展。

江苏宿豫、江西铜鼓案例依托本地农业农村特色资源，通过“土地整治+”，推动一二三产业发展，延长产业链、提升价值链，增强市场竞争力和可持续发展能力，切实保障农民持续增收致富。

安徽无为、湖北宣恩案例探索建立“财政投入引领、项目资金整合、社会资本参与、支持政策激励”的筹融资机制，建立多元化投融资模式，着力破解资金“瓶颈”。

(责编：杨曦、吕骞)

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