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三北地区国土绿化项目管理探索应用天空地一体化技术

2024年09月11日09:58 | 来源：人民网
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人民网北京9月11日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，由国家林草局生态司牵头，草原司、三北局、规划院、西北院、西南院以及武汉大学、中科院、林科院等单位专家日前组成调研组，赴甘肃武威市古浪县开展调研，试点探索空天地一体化技术在“三北”地区国土绿化项目管理中应用。

“三北”工程区地域辽阔、地貌复杂，“三北”工程攻坚战时间紧、任务重，依靠传统以人为主的营造林核查方式难以满足工程管理需求。调研组认为在“三北”工程区国土绿化项目质量评价中引入卫星遥感、无人机技术，能提高外业调查效率，提升林草监测水平，降低作业安全风险，是推动林业草原管理智能化、数字化的创新举措，也是发展林草新质生产力的有益尝试。

调研组实地察看了武威市石羊河中下游防沙治沙林草综合治理项目、古浪县2022年南北两山绿化工程等项目的造林种草小班，按照质量评价指标体系，用无人机采集了不同应用场景的数据样本。本次调研探索新技术在国土绿化质量评价的切入点，明确林草核查的关键数据和场景需求，后续将在“三北”地区探索推广空天地一体化技术，为打好“三北”工程攻坚战提供技术保障。

(责编：杨曦、吕骞)
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