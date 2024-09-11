人民网北京9月11日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，今年1至8月，铁路建设优质高效推进，全国铁路完成固定资产投资4775亿元，同比增长10.5%，现代化铁路基础设施体系加快构建。

国铁集团相关部门负责同志介绍，今年以来，国铁集团主动服务国家战略和区域经济社会发展，优质高效推进铁路建设，加强施工组织和安全管理，严格落实生态环保措施，确保了工程进度和质量，有效发挥了铁路建设投资带动作用，为经济社会发展注入了强劲动力。进入8月，铁路重点工程建设进展顺利，川青铁路镇江关至黄胜关段建成通车，极大便利旅客前往黄龙、九寨沟等著名旅游景区；宣城至绩溪高铁、包头至银川高铁惠农至银川段、龙岩至龙川高铁梅州西至龙川西段、渝昆高铁重庆西至宜宾东段开始试运行，上海至苏州至湖州高铁已启动静态验收；一批重点控制性工程取得重大进展，南京至芜湖铁路改造工程南京南隧道进入盾构施工、西安至延安高铁武家塬隧道贯通、渝厦高铁重庆东至黔江段全线隧道贯通。

(责编：王连香、吕骞)

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