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大家保险启动第四届客服节

2024年09月11日16:38 | 来源：新华网
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原标题：爱满大家 行动筑梦 大家保险启动第四届客服节

9月7日，大家保险第四届客服节全国同步启动，与客户共同开启充满爱与收获的精彩旅程。本届客服节延续前三届活动“爱家行动”主题，将养老、服务、健康理念持续贯穿活动期间，并在活动形式和服务内容上不断创新升级，以北京主会场+18地分会场的形式全国同步启动，为客户送去丰富多样的服务体验。

北京主会场以欢乐跑的形式启动客服节，大家保险集团党委书记、董事长何肖锋，集团党委副书记、总经理孙先亮，大家人寿党委书记、总经理郁华，大家财险党委书记、总经理梁鑫杰等人共同启动大家保险第四届客服节，来自大家保险集团、大家养老、大家资产、大家健投等单位的有关负责人及500余位客户代表参加了启动仪式。

何肖锋在开幕式上表示，大家保险坚持以客户为中心的服务理念，成立至今已经累计服务4500多万名客户，未来将持续为公众提供更多优质保险产品和贴心养老服务，希望大家保险人发扬善心、公心、匠心精神，踏踏实实服务好每一位客户的百岁人生。

与此同时，大家保险在全国各地的分公司积极开展各具特色的客服节活动：河北、湖北、吉林等分公司纷纷开展户外活动，通过健步走、环湖跑和趣味比赛等方式将体育与欢乐相结合，让运动更有趣；辽宁、四川等分公司在养老社区内举办开幕式，带领客户感受以亲情为内核的全场景、全生命周期养老服务；湖南分公司邀请巴黎奥运会花样游泳冠军张雅怡与客户现场互动，围绕奥运会等热门话题鼓励大家健康运动。

客服节期间，大家保险集团将携手各子公司通过构建智能化、场景化、个性化的线上线下服务全景，为客户提供多种类、全方位、有温度的美好服务体验。线上，各子公司将结合“金融教育宣传月”活动，为客户送上多形式的金融科普知识和防灾减损宣传；大家财险将全新发布服务小程序，一键办理保单服务，并推出知识问答、每月礼包、幸运抽奖等线上积分活动为客户送出多项福利。线下，大家保险将在全国各地开展10场公益助老专项活动，帮助老年群体提升金融知识与风险防范能力；各子公司将限时开启高峰论坛、专家巡讲、城市漫步等活动，更有大家的家养老社区体验环节，让客户深刻感受从独立生活、协助生活到专业护理的一站式高品质养老服务。

本届客服节是大家保险对“以客户为中心”服务理念的坚守和升华，也是对每一位信任大家保险的客户的热情回馈。第四届客服节从2024年9月7日持续至2024年10月31日，期间，大家保险将不断深化服务内涵，创新服务模式，持续为“家人们”提供有心、有乐、有爱的服务，守护大家美好生活，服务大家百岁人生。

(责编：董童、李源)
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