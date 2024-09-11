新华社北京9月11日电（记者石龙洪、刘欢）国台办发言人陈斌华11日在例行新闻发布会上介绍，据统计，今年1至8月，两岸人员往来近300万人次，同比增长70%。进入暑期后，尽管依然面临民进党当局种种干扰阻碍，但两岸同胞交流交往热情持续高涨，各领域交流活动内容丰富、形式多样，亮点特色突出。

青年交流空前活跃，台湾青年朋友踊跃参与、收获良多。2024两岸青年峰会、第二十一届台胞青年千人夏令营、第七届海峡两岸青年发展论坛等一系列两岸青年品牌交流活动成功举办，两岸青年携手共谱互学互鉴、同心同行的青春乐章。首届海峡两岸青年短视频微短剧交流研访活动等两岸青年文化交流活动接连出彩。8月初在福建连城举办2024年海峡两岸青少年棒球邀请赛暨第五届海峡两岸青少年棒球文化节，两岸小学生以球为媒，在愉快氛围中切磋球技、增进友谊。

文化交流活动精彩不断，充分展现中华传统文化魅力与当代中华精神风貌。“第十五届两岸电影展——大陆电影展”7月初在台北、桃园举办，8部大陆优秀影片赴台展映，两岸电影人座谈会、影片主创与观众见面会等活动受到台湾民众喜爱和欢迎。中华文化遗产研习营、海峡两岸曲艺欢乐汇等活动在大陆各地举办，促进两岸同胞共同弘扬中华优秀传统文化。

两岸同胞共同追思民族历史、畅叙血脉亲情，成为暑期交流活动新亮点。七八月间，“我家的两岸故事”南京巡展成功举办，生动展示迁台历史，彰显两岸血脉相连的共同记忆。两岸相关方面分别组织多场纪念郑成功诞辰400周年暨收复台湾362周年活动，共同缅怀民族英雄事迹和精神。两岸百余名少数民族代表齐聚内蒙古，感受长城悠久历史，领略草原生态美景。第六届中华民族抗日战争史与抗战精神传承研讨会在云南召开，两岸退役将领、专家学者、教师和学生代表等近200人参加，共同铭记抗战历史，弘扬抗战精神。首届海峡两岸少数民族音乐节在湖南举办，两岸青年歌手载歌载舞，唱响和平友爱乐章。

陈斌华表示，下半年，各地各部门还将在体育、青年、文化、民间信仰等多领域举办一系列两岸交流活动。我们将秉持“两岸一家亲”理念，团结两岸同胞，破除民进党当局设下的种种障碍，积极推进两岸各领域交流合作，不断扩大两岸人员往来，深化两岸融合发展，促进同胞心灵契合。

最近大陆企业出品的游戏《黑神话：悟空》广受热捧，也受到岛内业界和民众的关注热议，有岛内舆论希望两岸加强文化产业合作，共同挖掘中华文化宝藏。陈斌华答问指出，《黑神话：悟空》受到岛内青年、游戏爱好者的追捧和好评，个中原因，一方面是游戏本身制作精良、体验感好、趣味性强；另一方面是取材于《西游记》的故事和人物角色，融入了大量古代建筑、东方美学、国风音乐等中华文化元素，岛内玩家很熟悉、易亲近。“毕竟大家都是读着四大名著长大的中国人，许多人在儿时都梦想拥有一根神通广大的金箍棒。”

他表示，台湾业者曾在挖掘中华文化宝藏基础上，推出《仙剑奇侠传》《轩辕剑》《三国群英传》等经典游戏，受到两岸青年特别是游戏玩家热捧。这也从一个侧面证明，源远流长、博大精深的中华文化是两岸同胞共同的宝贵财富，是两岸游戏产业实现创造性、创新性发展的不竭宝藏。相关产业报告显示，今年上半年大陆自主研发游戏海外市场销售收入达85.54亿美元，境内市场实际收入达1472.67亿元人民币，呈现良好发展势头。他说，我们欢迎台湾青年来大陆游戏产业发展，支持两岸游戏产业加强交流合作，共同做大中华民族文创产业。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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