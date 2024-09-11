新华社北京9月11日电（记者魏弘毅、潘洁）国家统计局11日发布的新中国75年经济社会发展成就系列报告显示，2023年末我国批发和零售业法人单位超过1000万个，约为1952年的77倍。

这是新中国成立以来，我国商贸流通和消费领域实现历史性跨越的缩影。报告指出，75年来，我国商贸流通体制改革持续深入，商贸流通业经营主体成长壮大。1978年，全民所有制企业实现的商品零售额占社会商品零售总额的比重接近60%；到2023年末，批发和零售业、住宿和餐饮业法人单位中民营企业数量占比超过九成，国有企业占比已不足1%。

国民经济持续快速增长为消费市场发展壮大提供了有力支撑。社会消费品零售总额由1952年的277亿元增加到47万亿元。2023年最终消费支出对经济增长的贡献率为82.5%，消费日益成为经济增长的“稳定器”。

消费结构逐步优化，居民消费升级态势明显。2023年，全国居民恩格尔系数为29.8%，比1978年的63.9%下降34.1个百分点。2023年末，全国共有公共图书馆3246个、博物馆6833个，数量分别是1952年的39倍和220倍。2023年全国电影票房收入549亿元，比1991年增长20倍以上。伴随居民收入增长和中等收入群体规模扩大，居民消费结构发生转变，服务消费需求不断释放。

消费市场新业态新模式方兴未艾，高质量发展稳步推进。近年来，直播电商、即时零售等线上销售新模式不断拓展，2015至2023年网上零售额年均增长超过20%。2023年末，在限额以上有店铺零售业态中，满足品质化消费需求的专业店和品牌专卖店数量分别达到5.7万家和4.2万家，实体商贸企业顺应居民消费观念与需求变化，逐步构建了多元的线下消费渠道。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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