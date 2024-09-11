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2024服贸会丨2024年服贸会将集中展示文化与科技融合成果

2024年09月11日17:27 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月11日电（记者杨淑君）2024年中国国际服务贸易交易会文旅服务专题将于9月12日至16日在北京首钢园举办。本届文旅服务专题以“科技赋能新文旅，创意引领新生活”为主题，将着重展示文化与科技融合的最新场景，彰显传统文化与现代技术相融相生的独特魅力。

　　图为9月11日举办的2024年服贸会文旅服务专题新闻发布会。（主办方供图）

　　在11日的新闻发布会上，北京市委宣传部副部长霍志静介绍，本届文旅服务专题展区面积约11700平方米，共有832家企业参展，包括世界500强及行业龙头企业50家、国际化参展企业34家。

　　文化融合项目多、数字化体验丰富是本届文旅服务专题的一大特色，众多沉浸式展览和互动体验将集中展示新质生产力在文化领域的最新成果。“最美长城”展项采用4K无人机实景取材，结合数字电影级特效技术和数块巨幅高清屏，为观众带来全新体验场景。中国电影博物馆携手通用英斯泰克科技公司打造“XR虚拟影像馆”，依托摄像机追踪与实时图像渲染技术实现实拍画面与虚拟场景无缝对接，让观众身临其境感受光影艺术的无限可能。

　　中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的最新成果也将亮相本届文旅服务专题。展区将集中展示北京中轴线的历史地位、文化内涵和申遗历程，相关展项与特色活动共十余项。“京城之脊，巍峨中轴”“数游中轴线·京师万象图”“VR座舱穿越北京中轴线”等互动展项将带领观众沉浸式体验中轴线之美。VR体验看长城、AIGC生成大运河主题创意视频等展项，将为观众展示长城和大运河的壮美景色。

　　霍志静表示，本届文旅服务专题还将集中展示北京生产的精品文艺佳作。观众可以通过8K屏观看国家大剧院的歌剧《托斯卡》、北京人艺的话剧《茶馆》等8K高清视频；还可以现场欣赏北京京剧院的新编京剧《齐白石》片段展示，参与京剧普及体验活动，近距离观摩剧中道具、戏服和京剧传统剧装等。

(责编：赵欣悦、袁勃)
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