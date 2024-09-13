人民网记者 杨虞波罗

“今年中秋假期会带上老人、孩子到北戴河待2天。”北京的刘先生表示，一家人在海滩上赏月，应该别有一番滋味。

不同于去年中秋、国庆假期的8天长假，今年的中秋假期恰好在暑期与国庆节之间，机票、酒店价格堪比“淡季”，旅游性价比相对较高。

携程数据显示，中秋假期境内机票单程含税均价约为770元，相比去年中秋及国庆前3日价格下降了约25%；去哪儿大数据显示，中秋假期酒店预订前100的目的地中，有三成与淡季价格持平，包含伊犁、常州、武汉、长沙、西安、秦皇岛、北京、上海、南京、郑州等；途牛数据显示，这个中秋假期近40%的用户选择在当地、远郊地区或周边城市进行短途旅行。

业内人士表示，中秋假期处在暑期和国庆之间，许多热门景点和酒店价格相对亲民，且无需长时间排队等候，游客能够享受到更为宁静、舒适的旅行体验。

乌镇昭明月集上的手工艺品摊位。受访者供图

虽然中秋假期相对较短，但年轻人过节并不“凑合”，搭乘赏月航班、学习君子“六艺”等玩法受到年轻人青睐。美团数据显示，截至9月5日，“赏月航班”搜索量环比增长超2倍；君子“六艺”中“射箭”搜索量同比增长108.7%，“马术”搜索量增长414.2%。

“我定了成都飞往长沙的赏月航班，和女朋友商量好了今年在飞机上赏月过节。”在成都工作的小赵说，落地后还可以品尝长沙美食。

赏月航班通常选择在月亮最圆、最亮的时间段内飞行，为乘客提供独特的赏月体验。飞机巡航时的高度在云层之上，因此赏月时不会受到云层的遮挡，视野开阔，月亮看起来更加明亮、清晰。

与此同时，以“赏月”为核心的中式夜游深受年轻人青睐。记者了解到，中秋假期，包括昆明玉龙湾、乌镇景区等在内的不少景区将提供射箭游戏、投壶游戏、汉服体验等更多符合年轻人需求的新玩法，让年轻游客在一静一动间感受中华文化的博大精深和独特魅力。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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