9月12日至9月16日，2024年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）在北京举行。85个国家和国际组织以国家政府或总部名义办展或办会，450余家世界500强和行业龙头企业线下参展。人民网《财米油盐》在现场发现，不少来自非洲的参展商带来精选“好物”，积极寻找新商机。

“我邀请了很多中国投资者到尼日利亚参观考察。”尼日利亚驻华使馆临时代办巴巴加纳·瓦基勒在接受人民网《财米油盐》专访时兴奋地表示，尼日利亚是非洲重要的经济体，今年首次独立线下设展。他非常期待尼日利亚和中国之间有更多的合作，也希望更多的中国高科技企业带去新技术，帮助当地提升产品附加值。

来自加纳的展商帕斯卡·科菲·埃泽因介绍，今年其公司带来了乳木果油、芦荟膏等加纳特色产品。通过服贸会的平台，更多人得以了解非洲大陆，同时这也是非洲展商了解中国产品的良好机会。

在电信、计算机和信息服务专题展区，非洲多国的企业代表在中国企业展台进行观看、沟通，与中国政、商、学等多方共同探讨相关行业的合作发展新机遇。

“我们希望成为助力中国企业从南非通往非洲市场的门户，帮助更多中国企业到非洲市场做生意。”来自南非Exponential科技公司总经理恩加布洛·恩齐曼德认为，非洲和中国商机众多，未来双方必将同频共振、协作共赢，携手创造更加丰硕的合作成果。

在现场进行洽谈的北京市昌平区商务局副局长宋红也告诉记者，通过对接来自非洲的企业家，北京市昌平区的不少企业、产品已经在非洲打开市场。希望借助服贸会的平台与机遇，帮助更多企业与非洲各国实现精准对接，推动经贸合作在当地“落地开花”。

中建八局华北分局党委副书记曹峰斌介绍，中建八局在非洲参与建设了埃及新行政首都CBD项目、刚果（布）国家一号公路等工程。在中非建设者们的不懈努力下，当地基础设施条件不断改善。

中非经贸合作是中非合作的重要基石，中国已经连续15年保持非洲第一大贸易伙伴国地位。2023年，中非贸易额达到2821亿美元，连续第二年创历史新高。截至2023年年底，中国对非直接投资存量超过400亿美元，是非洲最主要的外资来源国之一。

与此同时，中非产业合作不断提质增效，在数字经济、绿色发展等领域持续深化。数据显示，2023年，我国新能源汽车、锂电池、光伏产品对非出口同比大幅增长291%、109%、57%。自2017年以来，中国自非洲进口服务年均增长20%，每年为非洲创造近40万个就业岗位。

展望未来，随着中非携手推进开放共赢的现代化，28亿多中非人民的磅礴力量凝聚在一起，必将谱写出“全球南方”团结合作新篇章。

总制片：赵 强

总策划：孙海峰

制片人：章斐然 刘慧 谢婷

监制：吕骞 李彤

策划：申佳平 盛楚宜 高子龙

外专： 艾里士（坦桑尼亚）

摄像：张文捷 魏青成

剪辑：田奥勋 王帅

字幕：拓周宇（实习生）

稿件：申佳平

设计：林珊珊

包装：赵晨

专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：申佳平、吕骞)

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