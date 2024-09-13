人民网北京9月13日电 （记者王震）据证监会消息，近日，中国证监会对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称普华永道）涉及恒大地产年报及债券发行审计工作未勤勉尽责案作出行政处罚决定。中国证监会有关负责人就案件查处及相关情况回答了记者提问。

问：近日,证监会对普华永道作出行政处罚，能否介绍一下案件相关情况？

答：近年来，我会对证券市场违法行为持续保持高压态势，突出重点、从严从重打击财务造假、欺诈发行等行为，压严压实发行人和中介机构责任。前期，我会对恒大地产2019年、2020年年报存在虚假记载、欺诈发行公司债券等违法行为依法严肃作出行政处罚。

普华永道是恒大地产上述期间的审计机构，我会对普华永道在上述期间为恒大地产提供审计服务并制作、出具相关文件是否违反《中华人民共和国证券法》的规定，针对审计执业重点事项和勤勉尽责关键环节，深入实地调查取证，全面询问谈话，充分调取相关文件和资料，并争取有关方面的支持与协助，依法高效完成调查。

经查，普华永道在执行恒大地产2019年、2020年年报审计及债券发行服务过程中，未勤勉尽责，违反多项审计准则，多项审计程序失效。一是审计工作底稿失真，地产项目观察中约88%的记录与实际执行情况不一致，底稿记录内容严重不可靠。二是现场走访程序失效，现场走访认为符合交楼条件的楼盘大部分实际未竣工交付，部分至我会实地调查时仍未竣工交付，甚至是“一片空地”。三是样本选取范围失控，任由恒大地产替换样本，将恒大地产标注“不让去”的地产项目排除在走访样本之外。四是文件检查程序失灵，比如核验无异常的交楼清单，实际上大量业主签字确认日期晚于资产负债表日。五是复核程序失守，现场走访程序复核工作流于形式，复核人员完全基于对现场走访人员的“信任”出具复核结论。

普华永道一方面未勤勉尽责，未正确判断2019年、2020年度恒大地产总体收入确认的实际情况，未对恒大地产财务数据异常情况保持合理职业怀疑，未有效识别恒大地产大金额、高比例的财务造假，甚至对恒大地产财务造假迹象和动向“睁一只眼、闭一只眼”；另一方面出具标准无保留意见的审计报告，为5次债券发行出具保证财务数据真实、准确、完整的声明，属于所制作、出具的文件有虚假记载的情形。

问：请问对普华永道的处罚是如何体现“长牙带刺”、有棱有角，回应市场和社会期待的？

答：普华永道上述行为，不只是简单的审计失职、失效行为，它在一定程度上掩盖甚至纵容了恒大地产财务造假和欺诈发行公司债券，严重侵蚀法律和诚信基础，严重损害投资者合法权益，严重破坏市场信心，依法应予严惩。同时，我会坚持依法办案，严格履行程序，以事实为依据，以法律为准绳，综合考虑其违法事实、性质及社会危害程度等，在法律规定的范围内，既从严从重处罚，又做到过罚相当。

一是没收全部业务收入。其间，普华永道除执行恒大地产两年年报审计并为恒大地产债券发行提供审计服务外，还执行2次半年度审阅、6次特殊目的审计，我会依法认定上述项下收取的业务收入2774万元均为违法业务收入，依法全部予以没收。

二是处以顶格罚款。我会依据《中华人民共和国证券法》对普华永道有违法业务收入的“没一罚十”、合计罚款2.774亿元，对4次未收费债券发行审计服务每次按上限罚款500万元、合计罚款2000万元，对普华永道罚没款总计3.25亿元，接近我会此前三年对50多家次违法违规会计师事务所的罚没款总和。

问：近年来，证监会对不少审计机构作出处罚，此次对普华永道更是开出“创纪录”罚单，请问证监会是如何考虑的？

答：《中华人民共和国证券法》等法律法规要求，证券的发行、上市、交易等证券业务活动应由会计师事务所等证券服务机构出具专业意见。法律的强制要求，既赋予了行业发展的机遇，也界定了中介机构的法定义务和法律责任，更承载着整个市场的重托和广大投资者的信任。

多年来，会计师事务所等证券服务机构通过发挥专业优势，在提升企业规范运作水平，提高上市公司等证券发行人的会计信息质量，促进证券市场健康发展等方面发挥着重要作用，作出了重要贡献。

监管执法工作是我会法定职责，对少数以身试法的中介机构及人员，我会坚决落实“长牙带刺”、有棱有角要求，严监严管，用足用好法律授权，严格执法、严肃处理。会计师事务所等证券服务机构执业中草率疏忽、麻痹大意，甚至“当摆设”“走过场”，未勤勉、不尽责，制作、出具文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，就可能被没收违法业务收入，并被处以数倍甚至顶格罚款，情节严重的还可能执业受限，以致收入归零、业务流失，甚至陷入声誉危机。

罚一劝百，希望广大中介机构引以为戒，慎终如初，不折不扣地履行法律规定的义务要求，时刻紧绷勤勉尽责这根弦，真正立足专业、审慎执业、珍惜声誉，客观、独立、专业地发表意见，确保制作出具文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不负众托，真正担负起证券市场“看门人”职责。

问：请介绍一下证监会与财政部在案件查处工作方面的协同情况。

答：普华永道为恒大地产公司债券发行交易活动提供审计服务，受《中华人民共和国证券法》规范约束，同时，普华永道作为审计机构，也受《中华人民共和国注册会计师法》约束。

在对普华永道案的查处中，我会与财政部加强沟通、密切协作，共享信息、强化合力。在行政处罚阶段，我会依法对普华永道相关年度违法业务收入全部予以没收，并处以顶格罚款。同时，我会协同财政部对普华永道开展“资格罚”。普华永道违法行为情节严重，应暂停从事证券服务业务。鉴于财政部已对普华永道作出暂停经营业务的“资格罚”，暂停业务范围涵盖证券领域，我会不另行对普华永道作出暂停从事证券服务业务的行政处罚。

需要说明的是，证券市场以信息披露为核心，追究发行人违法行为法律责任，以其信息披露文件为依归，追究审计机构违法行为法律责任，以其制作、出具的文件为依归。在本案中，普华永道总所制作、出具文件并盖章，相关注册会计师签字，是《中华人民共和国证券法》规定的法律责任主体。作为注册会计师行业的主管部门，财政部对审计机构执业质量与项目质量控制、审计机构治理及人员管理进行全面监管，可对普华永道总所及其分所、签字注册会计师以及参与审计项目的其他注册会计师的行为全面追责。

我会支持财政部对依据《中华人民共和国证券法》难以追责的普华永道涉及恒大地产2018年审计项目的违法行为予以追责。同时，我会也关注到财政部对普华永道广州分所及其他相关注册会计师的处罚决定。

问：市场上还有人关心恒大集团及其审计机构的违法行为及其责任追究，请问你们怎么看待这个问题？

答：恒大地产是境内法人，在境内交易所债券市场公开发行公司债券，依据《中华人民共和国证券法》，我会对恒大地产公司债券发行交易活动及其审计机构普华永道证券服务业务负有监管职责。查处恒大地产欺诈发行、信息披露违法及其审计机构普华永道未勤勉尽责问题，既是我会的权限范畴，更是我会的职责所在。

恒大集团是境外法人，在我国香港地区交易所上市。恒大集团在我国香港地区发行证券并上市交易行为及其审计机构执业行为，受我国香港地区法律约束。我们注意到，我国香港地区有关监管机构近期表示，正就恒大集团审计机构的相关审计等进行独立调查。后续如果我国香港地区有关方面提出请求，我会将协同财政部通过跨境执法合作机制和渠道，积极配合有关方面对相关违法行为进行调查处理。

(责编：王震、吕骞)

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