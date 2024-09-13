人民网北京9月13日电 （记者王震）据财政部网站消息，近日，财政部对普华永道中天会计师事务所（以下简称普华永道）及其广州分所在恒大地产集团有限公司（以下简称恒大地产）审计项目中的违法行为作出行政处罚决定。财政部有关负责人就案件查处情况回答了记者提问。

问：请介绍一下财政部对普华永道开展检查和进行处罚的总体情况。

答：针对有关方面反映的普华永道在恒大地产财务造假中的违法问题线索，根据相关工作安排，自2024年1月起，财政部组织检查组对普华永道恒大地产审计项目执业质量开展专项检查。财政部检查组克服恒大地产业务量大、被查单位人员离职、行政检查手段有限等困难，通过查阅审计工作底稿、访谈询问相关人员、延伸外调相关单位、分析有关人员往来电子邮件等方式，扎实完成现场检查工作。专项检查坚持依法依规、实事求是，确保发现的每一个问题都有充分支撑。按照检查工作程序，财政部就现场检查发现的问题征求了普华永道意见，并组织专家对其反馈意见进行了审理论证和复核认定。

针对检查和审理认定的问题，财政部对普华永道及相关注册会计师进行了行政处罚立案，并下达了行政处罚事项告知书。针对个别当事人提出的陈述和申辩意见，财政部依法进行复核后，作出最终行政处罚决定。

问：请介绍一下财政部与中国证监会在此案中协同开展工作的情况。

答：在普华永道恒大地产案件查处过程中，财政部加强与中国证监会的协同配合，强化工作合力，提高工作质效。在检查阶段，中国证监会依法对恒大地产2019年、2020年年报存在虚假记载、欺诈发行公司债券等违法行为进行调查。财政部充分利用中国证监会的调查成果，查实恒大地产的会计责任，在此基础上检查确定了普华永道2019年、2020年的审计责任；结合有关方面反映的问题线索，进一步检查发现了普华永道2018年的审计违法行为，并确定了相应审计责任。

在行政处罚阶段，按照行政处罚法第二十九条关于“对当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚。同一个违法行为违反多个法律规范应当给予罚款处罚的，按照罚款数额高的规定处罚”等规定，财政部与中国证监会协同对普华永道进行行政处罚。中国证监会依据证券法对普华永道2019年、2020年违法行为给予没收违法所得并处十倍罚款的顶格处罚。财政部依据注册会计师法对普华永道2018年的违法行为给予没收违法所得并处五倍罚款的顶格财产罚。同时，财政部依据注册会计师法给予普华永道暂停经营业务6个月、撤销普华永道广州分所的处罚，中国证监会对普华永道的资格罚吸收到财政部的处罚中。

问：请介绍一下对中国恒大集团审计师责任的追究情况。

答：中国恒大集团注册在境外并由香港罗兵咸永道会计师事务所（以下简称罗兵咸永道）出具审计报告。由于罗兵咸永道为香港会计师事务所，监管权限属于香港监管机构，按照相关法律法规，财政部将通过跨境审计监管合作机制，积极协调配合香港会计及财务汇报局对罗兵咸永道的违法行为进行调查处理。

问：请介绍一下对普华永道及其广州分所作出行政处罚的具体考虑。

答：检查发现，恒大地产审计项目系由普华永道签订业务约定书并出具审计报告，且普华永道针对恒大地产审计项目实施的各项质量控制程序，均未纠正相关违法问题，普华永道应为该审计项目承担主要责任。同时，恒大地产审计项目由普华永道广州分所具体实施，相关签字注册会计师均为普华永道广州分所工作人员，普华永道广州分所应对相关问题承担直接责任。

在行政处罚尺度裁量方面，财政部坚持依法依规、过罚相当，对普华永道在恒大地产审计项目中的违法所得给予顶格财产罚，对承担直接审计责任的广州分所给予撤销的顶格资格罚，对承担主要审计责任的普华永道给予暂停经营业务6个月的严厉处罚。

问：请介绍一下对普华永道相关注册会计师作出行政处罚的具体考虑。

答：此案中，财政部共对11名注册会计师作出行政处罚。其中，汤振峰、魏泽、朱立为、蔡秀娟是恒大地产2018年-2020年相关财务报表审计报告的签字注册会计师，负有直接责任，财政部依据注册会计师法对其作出吊销注册会计师证书的行政处罚。陈耘涛、吴德恩、潘国威、陈智杰、陈君瑜、卢玉捷、金莹等7名注册会计师虽未签署恒大地产审计报告，但参与了该审计项目，存在为恒大地产编制财务会计报告的问题，财政部依据《会计师事务所执业许可和监督管理办法》（财政部令第97号）对其作出警告或罚款的行政处罚。同时，对上述注册会计师中的中国共产党党员，财政部将向其组织关系所在基层党组织通报其违法行为，由基层党组织依据《中国共产党纪律处分条例》对其进行处理。

问：请介绍一下财政部后续工作安排。

答：针对检查发现的其他问题，财政部将按照有关法律法规对普华永道下达整改通知书。对检查发现涉嫌犯罪的问题线索，移送相关司法部门进行调查处理。财政部将督促普华永道严格执行相关行政处罚措施，认真做好整改工作，切实提高执业质量。同时，财政部将深入贯彻落实党中央、国务院关于严厉打击财务舞弊和审计造假的决策部署，持续加大监督检查力度，对会计审计造假行为发现一起，严厉查处一起，确保监管“长牙带刺”、有棱有角，切实加强财会监督、严肃财经纪律，推动注册会计师行业健康持续发展。

(责编：王震、吕骞)

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