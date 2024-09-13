新华社北京9月13日电题：涉恒大地产财务造假！财政部对普华永道作出行政处罚决定

新华社记者申铖

罚没1.16亿元、暂停经营业务6个月、撤销广州分所……13日，财政部公布了对普华永道中天会计师事务所及其广州分所在恒大地产集团有限公司审计项目中违法行为的行政处罚。

自2024年1月起，财政部组织检查组对普华永道及其广州分所的恒大地产审计项目执业质量开展了专项检查。经查，普华永道及其广州分所在恒大地产2018年至2020年财务报表审计过程中，明知恒大地产财务报表存在重大错报而不予指明，发表不恰当的审计意见，出具虚假审计报告。

检查发现的主要问题包括多个方面。例如，2018年至2020年对恒大地产收入相关的主要审计程序，设计、实施存在严重缺陷，多项程序得出不实结论；丧失独立性，为恒大地产编制合并财务报表，并在合并财务报表层面编制调整分录以虚增利润；明知或应当知道恒大地产存在大量货币资金受限，对财务报表中的重大错报不予指明，并通过各种方式隐瞒或掩盖；对恒大地产2020年虚增开发成本、随意确认投资性房地产的重大会计差错不予指明等。

“专项检查坚持依法依规、实事求是，确保发现的每一个问题都有充分支撑。按照检查工作程序，财政部就现场检查发现的问题征求了普华永道意见，并组织专家对其反馈意见进行了审理论证和复核认定。”财政部有关负责人说。

针对检查发现的问题，2024年9月，财政部依据《中华人民共和国注册会计师法》《中华人民共和国行政处罚法》，对普华永道及相关注册会计师作出行政处罚决定：

——会计师事务所方面，考虑到证监会已依据证券法对普华永道2019年、2020年违法行为给予行政处罚，财政部对普华永道涉及恒大地产2018年审计项目的违法行为，给予没收违法所得并处罚款共1.16亿元的行政处罚。同时，财政部给予普华永道警告、暂停经营业务６个月、撤销普华永道广州分所的行政处罚。

——注册会计师方面，财政部对恒大地产2018年至2020年相关财务报表审计报告的４名签字注册会计师给予吊销注册会计师证书的处罚；对７名参与编制恒大地产合并财务报表的注册会计师，给予警告或罚款的行政处罚。

首都经贸大学华侨学院院长、会计学教授李百兴表示，此次检查处罚是财政部依法履职、加强财会监督的具体体现，彰显对会计师事务所违法违规“严监管、零容忍”的态度。

据悉，对于香港罗兵咸永道会计师事务所为中国恒大集团提供审计服务的有关责任，财政部将通过跨境审计监管合作机制，积极协调配合香港会计及财务汇报局对相关违法行为进行调查处理。

“针对检查发现的其他问题，财政部将按照有关法律法规对普华永道下达整改通知书。对检查发现涉嫌犯罪的问题线索，移送相关司法部门进行调查处理。”财政部有关负责人说，财政部将督促普华永道严格执行相关行政处罚措施，认真做好整改工作，切实提高执业质量。

“处罚是手段，不是目的。”中国人民大学会计系教授戴德明表示，提升会计师事务所的执业质量是一个长期课题，需要行业企业和监管部门共同努力，直面突出问题，采取有效措施，不断提升行业审计质量水平，推动会计行业持续健康发展。

财政部表示，下一步将持续加大财会监督力度，严厉打击财务舞弊和审计造假行为，为维护社会公平正义、规范市场经济秩序、推动经济高质量发展提供有力支撑。

(责编：赵欣悦)

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