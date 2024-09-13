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中邮理财：谱写“数字金融”大文章 着力提升金融服务实体经济质效

2024年09月13日16:39 | 来源：中国网财经
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原标题：“邮”数前行，理享未来——中邮理财谱写“数字金融”大文章

　　数字金融作为中央金融工作会议提出的“五篇大文章”之一，日益从幕后走向台前，不但是推动金融创新的助推器，还成为促进经济发展的新引擎。身处新一轮科技革命和产业变革之中，中邮理财有限责任公司（以下简称中邮理财）持续深耕信息化、数字化转型，把“科技驱动价值创造”作为新时代数字金融的工作思路，深入挖掘金融科技应用场景，推动金融与数字技术有机融合，着力提升金融服务实体经济质效，强化系统性风险防控，不断满足经济社会发展和人民群众金融服务需求。

　　加强顶层设计，提升转型响应度

　　数字化转型是一项系统性工程，必须高位谋划、战略规划、整体筹划。中邮理财领导层从战略高度形成共识，组建数字化转型领导小组，在顶层规划、体制机制、技术及业务创新等多方面改革优化，调动全公司资源，全面、系统统筹推进。加强跨领域、跨部门、跨职能横向协作，强化沟通融合，缩短决策链条，在数字化转型领导小组下设若干跨领域、跨部门、跨职能的关键任务敏捷小组及专项工作组，组建条线协同、业技融合的共创小组，优化业务流程，增强快速响应市场和产品服务开发能力。

　　中邮理财始终坚持规划引领，2024年9月13日，《“数智一体化”IT规划2.0版》通过由监管机构、邮政集团、邮储银行、同业理财子公司、基金公司等行业专家组成的专家委员会的评审。秉承“互联、共享、智慧、创新”的科技发展理念，围绕“打造一流大型银行系资管机构”的总体战略目标，制定了投资数字化、客户数字化、产品数字化、运营数字化、合规风控数字化、管理数字化、创新数字化等七大维度的“SUPER-ME”数字化转型方向。探索通过派驻式、科技嵌入式、业技一体化的方式推进业务、技术融合管理模式，通过业务与技术的深度融合，不断推动重点任务及业务领域数字化转型落地实施，建立起具有中邮理财特色的敏捷开发管理体系，实现利用数字技术撬动业务的转型升级。

　　打造特色中台，构建转型新基石

　　中邮理财积极推动实施中台战略，通过构建以企业级业务中台、数据中台、技术中台为核心的IT体系，打破现有以部门为中心的业务系统竖井。从底层打通系统、打通数据，做到“纵向流程不断点，横向系统不隔离”，实现业务数据化和数据业务化的有效循环，形成中台对客户服务、投资决策、产品创新、内控合规的有力支撑，全面支持保障数字化转型。

　　通过构建全触点客户运营中台、一体化投研作业中台、精细化经营管理中台等三大业务中台，贯穿客户营销、投资投研、交易风控、运营支撑全业务价值链，高效整合内部系统资源，为前端业务不同角色提供一站式个性化工作台，支撑新业务配置化快速处理，赋能理财业务敏捷迭代。对内建设涵盖风控合规、投资投研、市场营销三大数据集市的数据中台，满足业务数据统计、数据分析、数据核对等数据洞察需求；对外创新性地采用多路资讯数据互补、数据质检与构建黄金数据源的做法，打破外部资讯数据应用壁垒。搭建开放、安全的技术中台，实现基础设施、技术中台、业务应用三层解耦，为开发运维人员提供敏捷交付服务能力，助力企业在创新竞争中脱颖而出。

　　强化价值引领，转型场景见质效

　　数字化时代，已从“需求找技术”转变为“技术找需求”；数字化转型，本质上就是持续探索新技术对业务场景的“解锁”过程。中邮理财以业务价值为牵引，以转型场景为驱动，依靠技术创新、模式创新、流程创新，在客户精准营销、投研一体化、风控合规等方面落地多个数字化转型业务场景。

　　从交易思维转向客户旅程，打造数据驱动型营销模式，实现“客户清单靶向法”数字化落地。借助数据挖掘模型，配置客群策略、产品策略、渠道策略等各类营销策略，生成客群靶向清单，线上线下渠道协同开展营销活动、配备营销话术、精准触达客户。以“数据+技术”为驱动，建设客户标签体系、客户洞察、营销四库(场景库、策略库、资源库和话术库)，实现营销客户可知、营销资源可视、营销过程可管、营销效果可控。截至2024年上半年，中邮理财邮银渠道累计服务客户达1429万户，同比2022年增长74%。

　　搭建投资经理工作台，为投资经理提供个性化、一站式服务。通过整合投研、投资、交易、估值、风控系统数据，构建多资产、全口径、端到端的投资组合工作台及投资经理专属视图，提升投资经理投前试算、投中监测、投后分析全流程投资决策能力。建立了覆盖政策、行业、企业、市场交易等多维信用监测体系及信用自动评级流程，实现交易、舆情、财务等预警信号自动推送，为投资保驾护航。聚焦交易流程提质增效，持续优化头寸管理，快速落地信用衍生品等资产品种，提升投资经理操作效率，2024年人均交易承载量提升近10倍。

　　构建精准敏捷的数字化风险管理体系。在总结自身实践经验的基础上，公司结合母行及国内外资管机构的风险管理逻辑和方法，研究搭建理财产品双量（风险与业绩的量化评估）、双警（行业与企业的量化预警）、雷达压测全位一体（模拟近百条市场收益率曲线）的风险管理框架。通过监测产品端、资产端逾千个不同管控层级的事前、事中、事后指标与指标模型，以数量化方式计量与评估理财产品预期收益和风险来源，并据此预测未来可能面临的风险损失，测算各类风险情形下的市场风险敞口与流动性风险敞口，实现业绩可评估、能预测、有归因，风险可量化、早识别、强预警。截至2024上半年，中邮理财旗下理财产品持续保持零不良资产。

　　中邮理财将以助力金融强国为奋斗目标，紧贴业务发展热点与痛点，探索前沿技术在智能客服、智能投顾、智能投研、智能问答、智能风控等领域应用，做好数字金融这篇大文章，为金融创新和经济发展贡献更大力量。

(责编：董童、李源)
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