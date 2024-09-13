填补良种空白 我国首个草鱼新品种问世
2024年09月13日16:56 | 来源：人民网
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人民网北京9月13日电 （方经纶）据农业农村部官网消息，近期，农业农村部公示了2024年审定水产新品种，其中有我国首个草鱼新品种“沪苏1号”。该品种填补了我国水产养殖产量最大的鱼类——草鱼长期没有良种的空白。
据了解，草鱼性成熟最快需要3-4年，其良种选育需要20年左右，是世界公认的水产科研难题之一。从本世纪初开始，农业农村部、科学技术部等部门支持指导上海海洋大学以及相关养殖企业，在系统开展资源调查鉴定基础上，以长江水系野生草鱼为选育基础群体，以体重增长为目标性状，采用家系选育结合分子标记辅助育种方法，经过连续4代选育，成功培育出草鱼新品种“沪苏1号”。经测试鉴定，池塘养殖“沪苏1号”1龄、2龄鱼体重均比长江水系草鱼后代提高20%左右，在广东、江西等省试养效果良好。据预测，2025年“沪苏1号”在全国覆盖率可达到30%以上，在其他条件不变情况下，草鱼产量可增产33万吨（5.6%）以上。
农业农村部介绍，草鱼是我国水产养殖产量最高的品种，2023年，草鱼养殖产量达到594.1万吨，占我国水产养殖产量的10.2%。下一步，农业农村部将继续做好“沪苏1号”等水产品新品种推广，并持续支持科研单位开展水产新品种的育种创新攻关，为树立落实大食物观、构建多元化食物供给体系作出更大贡献。
(责编：方经纶、吕骞)
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