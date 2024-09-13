人民网北京9月13日电 （记者刘微）9月12日至16日，为期5天的2024年中国国际服务贸易交易会（简称服贸会）在国家会议中心和首钢园区举办。服贸会是版权服务贸易交流展示的重要平台，展会期间，北京市委宣传部在首钢园区9号馆，设立首都版权展。

展区以“版权激发文化创新创造活力”为主题，设置版权成果展示区、北京优秀民间文艺展示区、国产优秀IP展示区、版权消费区、舞台活动区及公益活动打卡区6个区域，汇聚20余家版权优秀企业，通过实物展品展示、现场宣传讲解、民间文艺展示、普法课堂等丰富活动，共同呈现版权领域的多元风貌，展示首都版权事业产业发展成果。

创新成果集中呈现

数字科技一“幕”了然

数字化、网络化给版权保护与服务带来诸多新课题。首都版权展区以交互式屏幕、现场实物等形式展示版权保护新平台、新应用。在首都版权成果展示区，集中展示了可信数字版权生态、社会服务体系建设等创新成果。

其中，北京版权调解平台上线四年来，已成为北京市开展版权领域诉源治理工作、为当事人提供维权便利的重要平台。展区以高清大屏为载体，实时呈现北京版权调解平台数据，包含调解平台指标汇总、案件状态分布、调解结果、机构分布、案由分布等数据维度，通过平台一“幕”了然展现北京版权调解工作成果。

展区还以时间线为线索，展示2023年北京市版权十件大事，让观众对首都版权成果有更清晰的了解。

民间文艺“搭台唱戏”

展示中华优秀传统文化之美

首都版权展区首次设立的北京优秀民间文艺展示区成为今年一大亮点。

展会上展出的一些优秀民间文艺作品。主办方供图

北京优秀民间文艺展示区旨在全面展示和推广北京市优秀民间文学艺术作品，向公众呈现民间文学艺术的独特魅力，展现人民的生活智慧与创造力。展览精选了东城区、西城区、怀柔区的一批代表性民间文学艺术佳作，每件展品都是匠人智慧的结晶，蕴含着深厚的文化底蕴。

具有北京特色的优秀民间文艺——景泰蓝、泥塑、风筝、鼻烟壶、脸谱、宫毯、漆艺、剪纸等纷纷亮相展会，让参观者在一饱眼福的同时，感受到版权激发文化创新创造活力。

国产IP争相“竞艳”

版权洽谈贸易持续上演

在国产IP展示区，潮玩手办等中式文化创意产品汇聚一堂，吸引许多年轻人前来参观，使其成为服贸会期间热门的展区之一。

展会上展出的一些文化创意产品。主办方供图

展区运用数字+实物的手段，通过数字高清大屏、灯箱、喷绘网格布、镂空透视结构相互配合，将观众带入浓厚的传统文化氛围中，集中展示国内知名IP作品，彰显中国版权创造能力。

以丰富的文化产品和IP衍生品为依托，展区全面呈现版权衍生产品的独特魅力及版权带来的经济转化。附有作品登记证书或确权证书的文创产品，让观众更直观了解版权相关理念。

特色活动精彩纷呈

为版权保护别样发声

一年一度的服贸会带来了各产业发展最新成果。首都版权展区通过多种特色活动为展会提供版权“盛宴”，让参观者在逛展之余学习版权知识、体会丰富多样的版权宣传活动，提升版权保护意识。

展区搭建主舞台活动区，组织政策发布、新产品发布、民间文艺推介、舞台剧表演、版权知识普及宣讲等多项活动。

参观者正在参与盖章打卡活动。主办方供图

此外，继去年服贸会之后，“我为版权发声2.0”公益活动也推出“升级版”。观众可在现场拍照打卡，并特别定制“我为版权发声”冰箱贴，以轻松愉快的方式参与到版权知识的普及活动中。盖章打卡活动巧妙融合国产优秀IP与现代潮流IP，生动展现版权如何为传统文化创新注入活力，通过提出文化新思路，为版权保护与发展积极发声。

(责编：孙红丽、吕骞)

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