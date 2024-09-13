人民网北京9月13日电 （方经纶）据农业农村部官网消息，9月10日，农业农村部发布关于“云养经济”领域非法集资的风险提示。

农业农村部表示，近年来，随着我国互联网经济快速发展，一些地方出现“云养殖”“代养殖”“云种植”“云种菜”等（以下简称“云养经济”）做法。与此同时，一些不法企业和个人打着“云养经济”的旗号，通过互联网APP、电话宣传、组织聚餐旅游和参观养殖场等方式虚假宣传，诱导消费者线上认购鱼类、畜禽、茶场等，承诺到期后可获得高额回报，吸引群众投入资金。这类“云养经济”业务模式已脱离了商品交易的实质，由正常销售行为异化为追求高额回报的非法集资行为，资金安全无法保障，相关风险需警惕。

按照《防范和处置非法集资条例》规定，未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金的各类行为属非法集资。以“云养经济”为名义进行的非法集资具有以下特征：一是以新概念新技术为噱头，进行虚假宣传。二是承诺短期高额收益，吸引用户投资。三是“拉人头”式发展下线，层层收取提成。

农业农村部介绍，“云养经济”领域非法集资存在投资者多、分布广泛、监管难度大的特点，“爆雷”风险极大，需引起高度警惕。一是高额利息无法兑现。部分“云养经济”平台没有与其承诺回报相匹配的收益，承诺的高额利息主要来源于投资者的资金，为了骗取更多的人参与集资，在初期往往足额兑现承诺本息，待集资达到一定规模后，便秘密转移资金或携款潜逃，使集资参与人遭受经济损失。二是资金安全无法保障。部分“云养经济”平台非法吸收的资金大多在个人或第三方关联账户，隐蔽性强，难以得到有效监管，投资者很难追踪资金的真实去向，平台可能将资金用于非种养项目，如支付前期投资者的利息、用于个人挥霍或挪作他用，追赃挽损难度大，本金难以追回。近年来，还有不少 “云养经济”平台“爆雷”，一些打着“云养经济”旗号的非法集资等涉嫌违法犯罪行为受到查处。

按照《防范和处置非法集资条例》等有关规定，对非法集资人、非法集资协助人将严肃追究法律责任，参与非法集资受到的损失自行承担。广大群众要谨记高回报伴随高风险，应自觉远离非法集资，防范合法权益受到侵害。如发现涉嫌违法犯罪线索，可立即向有关部门举报。

(责编：方经纶、吕骞)

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