人民网北京9月13日电 （方经纶）据农业农村部官网消息，为展示美丽乡村、传承农耕文化、促进乡村消费，9月11日，农业农村部乡村产业发展司在辽宁盘锦大洼区举办2024中国美丽乡村休闲旅游行（秋季）推介活动。

发展休闲农业是推动农业产业升级和乡村新产业新业态发展的重要抓手，是推进乡村一二三产业融合发展，拓宽农民就业增收渠道的重要途径，也是打造乡村消费新场景，满足城乡居民对田园风光、乡土文化等美好向往的重要载体。

据了解，近年来，农业农村部持续推进休闲农业转型升级，大力拓展农业多种功能，凸显乡村的经济价值、生态价值、社会价值、文化价值，推动乡村休闲产业高质量发展。今年以来，休闲农业消费市场持续升温，尤其是“五一”“端午”等节日期间，特色乡土美食、民俗文化节庆、农事体验等乡村休闲业态成为旅游市场的新亮点。

该活动聚焦“和美乡村绘新景 山海江田赏秋色”主题，通过民族歌舞表演、多元业态展示、民俗非遗展演等多种形式，现场推介了一批于山海间赏秋景、于江田中品秋韵的乡村休闲旅游精品景点线路，为广大游客提供感悟乡愁、畅游乡村的精彩指南。

(责编：方经纶、吕骞)

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