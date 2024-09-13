新华社北京9月13日电（记者刘慧、刘羽佳）中国证监会13日宣布，依法对普华永道恒大地产年报及债券发行审计工作未勤勉尽责案作出行政处罚，依据《中华人民共和国证券法》规定，没收普华永道案涉期间全部业务收入2774万元，并处以顶格罚款2.97亿元，合计罚没3.25亿元。

中国证监会调查发现，普华永道在执行恒大地产2019年、2020年年报审计工作中未勤勉尽责，在审计过程中违反多项审计准则，违背多项审计要求，多项审计程序失效，未保持应有的职业怀疑，未作出正确的职业判断，未发现恒大地产大金额、高比例财务造假。存在审计工作底稿失真、现场走访程序失效、样本选取范围失控、文件检查程序失灵、复核程序失守等情况。

普华永道为恒大地产2019年、2020年年报均出具了标准无保留意见审计报告，为恒大地产5次债券发行出具保证财务数据真实、准确、完整的声明，普华永道制作、出具的文件存在虚假记载。

中国证监会表示，在案件查处过程中，与财政部加强沟通、密切协作，共享信息、强化合力。在“资格罚”上，鉴于财政部已对普华永道作出暂停经营业务的行政处罚，暂停业务范围涵盖证券领域，中国证监会不另行作出暂停从事证券服务业务的行政处罚。

中国证监会有关负责人表示，监管执法工作是中国证监会法定职责，对少数以身试法的中介机构及人员，中国证监会坚决落实“长牙带刺”、有棱有角要求，严监严管，用足用好法律授权，严格执法、严肃处理。

该负责人说，希望广大中介机构引以为戒，慎终如初，不折不扣地履行法律规定的义务要求，时刻紧绷勤勉尽责这根弦，真正立足专业、审慎执业、珍惜声誉，客观、独立、专业地发表意见，确保制作出具文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真正担负起证券市场“看门人”职责。

(责编：赵欣悦)

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