新华社北京9月13日电 题：贷款稳定增长 支撑经济转型升级——解读8月金融数据

新华社记者吴雨、任军

中国人民银行13日发布了8月金融统计数据，在贷款保持稳定增长的同时，贷款利率处于历史低位，流动性保持合理充裕……如何看待8月金融数据变化？信贷资金主要流向了哪些领域？

当日发布的金融统计数据显示，8月末，我国人民币贷款余额252.02万亿元，同比增长8.5%；社会融资规模存量为398.56万亿元，同比增长8.1%；广义货币（M2）余额305.05万亿元，同比增长6.3%。

中国人民银行有关部门负责人表示，近期M2余额增速较为平稳，8月社会融资规模和人民币贷款两项指标余额增速都在8%以上。在结构转型加快推进的背景下，金融数据在高基数上仍保持平稳增长，对实体经济的支持力度稳固。

中国民生银行首席经济学家温彬认为，8月新增贷款约9000亿元，同比有所回落，但从前8个月整体投放来看，贷款增长保持基本稳定，票据融资渠道的支持力度在持续加大。

数据显示，8月票据融资延续了7月的增长态势，前8个月票据融资增加7597亿元。记者了解到，随着票据利率下行，中小企业票据融资的成本相应降低，激发了票据融资需求，8月末银行表内已贴现票据达13.9万亿元，是支持实体经济的重要渠道。

图为一名银行工作人员在清点钞票。新华社记者李鑫 摄

信贷资金流向了哪里？数据显示，前8个月，我国企（事）业单位贷款增加11.97万亿元，企业仍是新增贷款的大头。其中中长期贷款增加8.7万亿元，占比超七成。

中国人民银行有关部门负责人介绍，信贷资源更多流向重大战略、重点领域和薄弱环节，有力支持经济结构加快优化。

数据显示，8月末，制造业中长期贷款余额13.69万亿元，同比增长15.9%，其中，高技术制造业中长期贷款余额同比增长13.4%；科技型中小企业贷款余额3.09万亿元，同比增长21.2%；专精特新企业贷款余额4.18万亿元，同比增长14.4%；普惠小微贷款余额32.21万亿元，同比增长16%。这些贷款增速均高于同期各项贷款增速。

中信证券首席经济学家明明表示，现在贷款需求指数和贷款增速同向下降，表明信贷增长从供给侧约束转向了需求侧约束。金融机构项目储备代表信贷投放的空间和后劲，下一步银行应深挖科技创新、先进制造、绿色发展等新动能领域的贷款需求，加大项目储备。

今年以来，社融规模增长平稳，其中债券融资相关数据表现突出，为实体经济转型升级提供了多元化的支持。

数据显示，今年前8个月，企业债券净融资1.78万亿元，同比多2031亿元。1月至7月，全国企业累计发债8.4万亿元，同比增加5748亿元。7月，AAA级、AA+级、AA级企业债加权平均发行利率分别为2.18%、2.44%和2.65%，为企业提供了低成本的融资支持。

记者了解到，下一步，中国人民银行将支持企业拓宽多元融资渠道，推动绿色债券、科创类企业债券规模持续增长。加快制定金融五篇大文章总体方案以及数字金融、养老金融政策，形成“1+N”的政策体系，出台更多激励政策和工具，更加有力地支持经济高质量发展。

8月份利率在低位水平继续下行。中国人民银行的数据显示，8月份，新发放企业贷款加权平均利率为3.57%，比上月低8个基点，比上年同期低28个基点；新发放普惠小微贷款利率为4.48%，比上月低8个基点，比上年同期低34个基点；新发放个人住房贷款利率为3.35%，比上月低5个基点，比上年同期低78个基点，均处于历史低位。

“企业和居民贷款利率下降有利于减轻经营主体的利息负担，释放消费和投资潜力。”温彬表示，今年以来，我国利率水平保持在历史低位，货币政策对实体经济的支持稳固。

中国人民银行有关部门负责人表示，中国人民银行将坚持支持性的货币政策立场，为经济回升向好营造良好的货币金融环境。货币政策将更加灵活适度、精准有效，加大调控力度，着手推出一些增量政策举措。持续增强宏观政策协调配合，着力扩大国内需求，促进产业升级，支持总供给和总需求在更高水平上实现动态平衡。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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