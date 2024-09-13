孟樸

数字贸易是数字经济的重要组成部分。近年来，数字贸易蓬勃发展，正为世界经济增长注入全新动能。

从技术角度来看，我们正处于一个充满机遇的时代。当前，中国已建成全球规模最大的5G网络，以5G为代表的移动技术正在社会生产中扮演着至关重要的角色，5G+AI正日渐成为技术发展主流。

经过5年发展，5G商用已行至中场阶段，5G正迎来阶梯性技术升级。与此同时，AI（人工智能）正在技术助推下加速融入日常生活，被认为是继互联网之后的新一轮技术革命。

高通公司中国区董事长孟樸

参照互联网发展历程，AI技术发展须依托于终端侧的应用实现。5G技术迭代，为设备终端数字升级和智能互联提供了重要基础，智能终端概念将进一步从手机拓展至电脑、汽车、工业生产等领域。AI+5G的终端化集成，将迅速提升智能网联功能，为人们提供舒适、安全的生活体验。

2023年10月，高通公司正式推出第三代骁龙8芯片，现已广泛应用于百余款旗舰智能手机中，新一代芯片使得越来越多的终端侧AI能力得以展现，从而满足用户的多样化需求。

随着5G的逐步部署，高通正携手产业界的合作伙伴进行实践与探索。过去几年里，高通与无锡市急救中心、无锡市卫生健康统计中心、无锡移动合作，成功落地“5G+智慧急救”项目。目前，无锡市急救中心的八十多辆急救车已实现与市医院、市交通系统的网络互联，急救过程中可将患者的体征数据实时传输至就诊医院，并确保沿途交通畅通无阻，为患者提供及时有效救治。此外，5G和AI融合正在零售、运输、仓储等领域发挥着重要作用。

市场需求是推动科技创新的根本动力。如何将数智成果惠及更多领域，使之成为普及性方案，是产业各方的共同课题。

近年来，高通始终与中国移动通信保持紧密合作，携手打造了全球领先的产业链，共同推动移动通信产业发展。面向未来，高通将持续与各方携手开辟新赛道、探索新动能，为消费者带来更多价值和便利。

（作者系高通公司中国区董事长）

(责编：李源、吕骞)

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