人民网北京9月14日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，2024年8月金融统计数据报告显示，8月末，广义货币（M2）余额305.05万亿元，同比增长6.3%。此外，前八个月人民币贷款增加14.43万亿元。

广义货币增长6.3%

8月末，广义货币（M2）余额305.05万亿元，同比增长6.3%。狭义货币（M1）余额63.02万亿元，同比下降7.3%。流通中货币（M0）余额11.95万亿元，同比增长12.2%。前八个月净投放现金6028亿元。

前八个月人民币贷款增加14.43万亿元

8月末，本外币贷款余额256.24万亿元，同比增长8%。月末人民币贷款余额252.02万亿元，同比增长8.5%。

前八个月人民币贷款增加14.43万亿元。分部门看，住户贷款增加1.44万亿元，其中，短期贷款增加1324亿元，中长期贷款增加1.31万亿元；企（事）业单位贷款增加11.97万亿元，其中，短期贷款增加2.37万亿元，中长期贷款增加8.7万亿元，票据融资增加7597亿元；非银行业金融机构贷款增加4591亿元。

8月末，外币贷款余额5940亿美元，同比下降13.8%。前八个月外币贷款减少624亿美元。

前八个月人民币存款增加12.88万亿元

8月末，本外币存款余额303.21万亿元，同比增长6.6%。月末人民币存款余额297.14万亿元，同比增长6.6%。

前八个月人民币存款增加12.88万亿元。其中，住户存款增加9.65万亿元，非金融企业存款减少2.88万亿元，财政性存款增加9606亿元，非银行业金融机构存款增加3.59万亿元。

8月末，外币存款余额8531亿美元，同比增长7.3%。前八个月外币存款增加553亿美元。

8月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.77%，质押式债券回购月加权平均利率为1.79%

8月份银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交181.78万亿元，日均成交8.26万亿元，日均成交同比下降11.2%。其中，同业拆借日均成交同比下降27.2%，现券日均成交同比下降1.6%，质押式回购日均成交同比下降12%。

8月份同业拆借加权平均利率为1.77%，比上月低0.04个百分点，比上年同期高0.06个百分点。质押式回购加权平均利率为1.79%，比上月低0.03个百分点，比上年同期高0.03个百分点。

8月份经常项下跨境人民币结算金额为1.26万亿元，直接投资跨境人民币结算金额为0.59万亿元

8月份，经常项下跨境人民币结算金额为1.26万亿元，其中货物贸易、服务贸易及其他经常项目分别为0.93万亿元、0.33万亿元；直接投资跨境人民币结算金额为0.59万亿元，其中对外直接投资、外商直接投资分别为0.2万亿元、0.39万亿元。

(责编：罗知之、吕骞)

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