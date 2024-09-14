人民网北京9月14日电 （记者黄盛）中国人民银行（以下简称“央行”）在13日发布了8月金融统计数据。央行有关部门负责人对此表示，今年以来，稳健的货币政策灵活适度、精准有效，强化逆周期调节，为经济社会发展营造良好的货币金融环境。从8月份数据看，金融总量合理增长、信贷结构持续优化、利率在低位水平继续下行。

具体来看，在金融总量上，近期M2余额增速较为平稳。8月社会融资规模和人民币贷款两项指标余额增速都在8%以上，比上半年名义GDP增速高约4个百分点。在结构转型加快推进的背景下，金融数据在高基数上仍保持平稳增长，对实体经济的支持力度稳固。

中国民生银行首席经济学家温彬向记者表示，当前金融总量增长的变化，实际上是我国经济结构及与此关联的金融供给侧结构变化的反映。8月金融数据在高基数上仍保持了平稳增长，显示出金融对实体经济的支持力度不减以及对新动能领域的有效助力。

在信贷结构上，更多资源流向重大战略、重点领域和薄弱环节，有力支持经济结构加快优化。8月末，制造业中长期贷款余额13.69万亿元，同比增长15.9%，其中，高技术制造业中长期贷款余额同比增长13.4%。科技型中小企业贷款余额3.09万亿元，同比增长21.2%。“专精特新”企业贷款余额4.18万亿元，同比增长14.4%。普惠小微贷款余额32.21万亿元，同比增长16.0%。以上贷款增速均高于同期各项贷款增速。

温彬向记者表示，一方面，8月政府债发行提速下基建投资或有改善，科技创新和设备更新改造等政策对制造业投资也有支撑，对信贷需求形成一定拉动；另一方面，7月降息组合拳落地，政策引导金融机构深入挖掘有效信贷需求，加快推动储备项目转化，维持合理的信贷增长仍为必要，但防范资金沉淀空转、提升运行效率以及经济结构转型下信贷需求转变也是重要方向。

在利率水平上，8月份，新发放企业贷款加权平均利率为3.57%，比上月低8个基点，比上年同期低28个基点。新发放普惠小微贷款利率为4.48%，比上月低8个基点，比上年同期低34个基点，均处于历史低位。

“将坚持支持性的货币政策立场，为经济回升向好营造良好的货币金融环境。”央行有关部门负责人表示，货币政策将更加灵活适度、精准有效，加大调控力度，加快已出台金融政策措施落地见效，着手推出一些增量政策举措，进一步降低企业融资和居民信贷成本，保持流动性合理充裕；把维护价格稳定、推动价格温和回升作为把握货币政策的重要考量，更有针对性地满足合理消费融资需求；持续增强宏观政策协调配合，支持积极的财政政策更好发力见效，着力扩大国内需求，促进消费与投资并重，并更加注重消费，淘汰落后产能，促进产业升级，支持总供给和总需求在更高水平上实现动态平衡。

也有业内人士表示，当前金融总量数据不错，体现出了货币政策逆周期调节力度加大，未来金融总量还会对实体经济发展提供稳定支持。

(责编：王震、吕骞)

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