人民网北京9月14日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，9月13日，央行发布8月金融统计数据，央行有关部门负责人就有关情况解读时表示，今年以来，央行全力做好金融“五篇大文章"，着力优化信贷结构，金融支持重大战略、重点领域和薄弱环节的强度、适配性和精准性明显提升。

在宏观政策层面，加强顶层设计和系统筹划。出台金融支持科技创新、绿色低碳发展、乡村全面振兴等政策。深入开展科技、绿色、中小企业等金融服务能力提升工程，完善考核评估制度。

在工作机制层面，健全激励相容的机制安排。优化科技创新和技术改造再贷款、汽车消费信贷政策，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。延长普惠养老专项再贷款政策实施期限，充分发挥碳减排支持工具、普惠小微贷款支持工具作用，健全与科技、环保、农业等部门工作协调机制，激励引导金融机构提升支持的强度和水平。

在金融服务方面，支持企业拓宽多元融资渠道。完善多层次债券市场发展，推动绿色债券、科创类企业债券规模持续增长。提升征信、支付、外汇等服务水平，外籍来华人员支付便利化工作取得明显成效。积极稳妥推进科创、普惠、绿色等金融改革试验区建设，一批可复制可推广的金融服务模式正在形成。

下一步，央行将落实好已出台的政策举措，加快制定金融“五篇大文章”总体方案以及数字金融、养老金融政策，形成“1+N”的政策体系，出台更多激励政策和工具，继续深化重点领域金融服务创新，更加有力地支持经济高质量发展。

(责编：罗知之、吕骞)

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