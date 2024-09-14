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央行：8月金融统计数据呈现三个特点

2024年09月14日09:32 | 来源：人民网
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人民网北京9月14日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，9月13日，央行发布8月金融统计数据，央行有关部门负责人就有关情况解读时表示，今年以来，中国人民银行稳健的货币政策灵活适度、精准有效，强化逆周期调节，为经济社会发展营造良好的货币金融环境。

该负责人介绍，从8月份数据看，主要有三个特点。

一是金融总量合理增长。近期M2余额增速较为平稳。8月社会融资规模和人民币贷款两项指标余额增速都在8%以上，比上半年名义GDP增速高约4个百分点。在结构转型加快推进的背景下，金融数据在高基数上仍保持平稳增长，对实体经济的支持力度稳固。

二是信贷结构持续优化。信贷资源更多流向重大战略、重点领域和薄弱环节，有力支持经济结构加快优化。8月末，制造业中长期贷款余额13.69万亿元，同比增长15.9%，其中，高技术制造业中长期贷款余额同比增长13.4%。科技型中小企业贷款余额3.09万亿元，同比增长21.2%。“专精特新”企业贷款余额4.18万亿元，同比增长14.4%。普惠小微贷款余额32.21万亿元，同比增长16.0%。以上贷款增速均高于同期各项贷款增速。

三是利率在低位水平继续下行。8月份，新发放企业贷款加权平均利率为3.57%，比上月低8个基点，比上年同期低28个基点。新发放普惠小微贷款利率为4.48%，比上月低8个基点，比上年同期低34个基点，均处于历史低位。

(责编：罗知之、吕骞)
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