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下一步货币政策有何举措？央行回应

2024年09月14日09:41 | 来源：人民网
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人民网北京9月14日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，9月13日，央行发布8月金融统计数据，央行有关部门负责人就有关情况解读时表示，央行将坚持支持性的货币政策立场，为经济回升向好营造良好的货币金融环境。

“货币政策将更加灵活适度、精准有效，加大调控力度，加快已出台金融政策措施落地见效，着手推出一些增量政策举措，进一步降低企业融资和居民信贷成本，保持流动性合理充裕。把维护价格稳定、推动价格温和回升作为把握货币政策的重要考量，更有针对性地满足合理消费融资需求。持续增强宏观政策协调配合，支持积极的财政政策更好发力见效，着力扩大国内需求，促进消费与投资并重，并更加注重消费，淘汰落后产能，促进产业升级，支持总供给和总需求在更高水平上实现动态平衡。”该负责人强调。

(责编：罗知之、吕骞)
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