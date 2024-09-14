人民网北京9月14日电 （记者杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2024年8月份，70个大中城市中，各线城市商品住宅销售价格环比下降、同比降幅总体略有扩大，其中一线城市新建商品住宅销售价格环比降幅收窄、同比降幅与上月相同。

商品住宅销售价格环比下降

8月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%，降幅比上月收窄0.2个百分点。其中，北京、广州和深圳分别下降0.5%、0.5%和0.8%，上海上涨0.6%。二、三线城市新建商品住宅销售价格环比分别下降0.7%和0.8%，降幅均比上月扩大0.1个百分点。

8月份，一线城市二手住宅销售价格环比下降0.9%，降幅比上月扩大0.4个百分点，其中北京、上海、广州和深圳分别下降1.0%、0.6%、0.7%和1.3%。二、三线城市二手住宅销售价格环比分别下降1.0%和0.9%，降幅比上月分别扩大0.2个和0.1个百分点。

商品住宅销售价格同比降幅总体略有扩大

8月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比下降4.2%，降幅与上月相同。其中，北京、广州和深圳分别下降3.6%、10.1%和8.2%，上海上涨4.9%。二、三线城市新建商品住宅销售价格同比分别下降5.3%和6.2%，降幅比上月分别扩大0.5个和0.4个百分点。

8月份，一线城市二手住宅销售价格同比下降9.4%，降幅比上月扩大0.6个百分点，其中北京、上海、广州和深圳分别下降8.5%、5.8%、12.5%和10.8%。二、三线城市二手住宅销售价格同比分别下降8.6%和8.5%，降幅均比上月扩大0.4个百分点。

图片来源：国家统计局官网

(责编：杨曦、吕骞)

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