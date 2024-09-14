近期，一档主要展现青年学子扎根农村故事的农业真人秀节目《出道吧！科技小院》走红网络。2024年，科技小院被写入中央一号文件，其中明确提出，推广科技小院模式，鼓励科研院所、高校专家服务农业农村。更好地引导科技小院规范健康发展，关乎乡村全面振兴与人才培养。

据《全国科技小院发展报告（2024）》显示，自2009年第一个科技小院成立以来，科技小院数量快速增长、参与主体愈加丰富，目前全国已建成1800多个科技小院，157个研究生培养单位参与其中，参与专家达2700余名、入驻研究生1万余名。科技小院发展模式日益成熟，成为推动乡村全面振兴的重要组织力量。比如，有的地方采取1个科技小院、N个专家服务工作站的“1+N”服务模式，通过跟踪指导、集中培训种植养殖大户，提升了当地产业发展水平，培育带动了一批乡土人才。

目前，科技小院已被写入《关于加强农业科技社会化服务体系建设的若干意见》《关于加快推进乡村人才振兴的意见》《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》等一系列政策文件。这些政策的出台，肯定了科技小院的积极作用，也从技术服务、人才培养、科技创新等方面为其发展指明了方向、提供了遵循，助推科技小院不断发展壮大。

眼下，科技小院仍处于数量扩张的初级发展阶段，对科技小院质量发展的管理相对较少，发展不平衡、不充分问题较突出。部分科技小院运行不规范，存在“空壳”“异化”等迹象；各科技小院之间联系不够紧密，缺乏合作。此外，科技小院发展还面临运行经费保障不足、部门间协同管理不够、激励机制不健全等制约。

未来，应持续发挥科技小院的支撑引领作用，增强政策支持与引导。应遵循“成熟一个、发展一个”的原则，不盲目追求数量扩张，规范科技小院建设。借鉴农民合作社发展经验，出台引导科技小院规范发展的政策文件，从加强前期辅导、健全内部管理、推进信息公开等方面明确科技小院规范发展的方向。制定科技小院考核评价标准，定期开展等级评定、考核验收，对考核优秀的科技小院予以政策倾斜；对运行不善的科技小院也要督促整改规范，及时清理整顿。

优化组织创新，鼓励科技小院与其他主体开展业务合作，建立紧密的利益联结机制。引导科技小院与农业企业、农民合作社、家庭农场等新型经营主体联合，组建农业产业化联合体，或者在科技小院内部成立科技小院联盟或联合院。

强化政策支持，加大对科技小院的经费支持，如设立科技小院专项科研资助项目、规定科技小院最低经费保障等。有条件的地区可以设定不同用途的专项经费最低保障，县乡级政府部门应积极配合科技小院工作，设立工作专班，加强对接合作。完善科技小院基础配套设施，根据地方消费水平，因地制宜适当提高驻院学生生活补助标准，改善食宿条件。

(责编：王震、陈键)

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