过去半年，年逾八旬的林占熺出了4趟国。

在他福建农林大学国家菌草工程技术研究中心办公室中摆放着的地球仪上，标记着菌草技术的“全球足迹”——如今已覆盖106个国家和地区。菌草技术从国内扶贫“生力军”已发展为支援国际减贫“奇兵”。

历经数十年，林占熺带领科研团队选育出一类草本植物，高产、优质、根系发达、耐瘠薄、耐旱耐盐碱，最早替代木材用于食药用菌的栽培，故名“菌草”。由于其富含蛋白质、生长快、适应性强，因此也广泛用于牲畜饲料。

6月底，林占熺赴日内瓦参加第九届“促贸援助”全球审议大会。

令林占熺惊喜的是，菌草技术这门全新的交叉学科，在日内瓦一举获得高度认可。“最合理”“最经济”——当时国际评委如此看待这门新技术的应用优势。

跨越更广阔的山海，“中国草”陆续在亚太、非洲、拉美等全球南方国家扎根、开花、结果。

今年8月初，在卢旺达举办的非洲地区菌草技术培训班上，林占熺见到了自己的学生、卢旺达第一位菌草项目协调人阿涅丝·阿因卡米耶。2007年，阿因卡米耶从大学毕业，在第一次见到中国菌草专家后，她便找到了发展方向。

“中国专家超级勤奋，工作节奏特别快。”在学习和实践中，阿因卡米耶逐步适应了“中国节奏”，每天同中国专家并肩工作让她感到“格外振奋”。“最让我感到幸福的是，我们能帮到很多人。”她说，菌草技术大受欢迎，特别是妇女、青年在接受培训后找到生计和出路，有人收入不止翻了一番。

至今，菌草技术国际培训班已举办约350期，培训1.4万余人。菌草技术被翻译为18种文字在全球持续传播。在一个又一个发展中国家，“菌草不仅帮助个人成长，也作为新兴产业不断发展”。

2月，在斐济举办的太平洋岛国菌草技术培训班上，巴新学员乌基也是中国专家的“老朋友”。从2000年结缘至今，乌基一直在巴新推广菌草技术，见证了很多农户因为菌草增加收入、改善生活。他很自豪地告诉其他国家学员：就是在巴新，优秀品种巨菌草曾创下每公顷年产鲜草853吨的世界纪录。

8月初，在非洲地区菌草技术培训班举办期间，联合国官员和使团代表团专程赴卢旺达考察菌草技术和产业在非洲地区的发展。“我很高兴同其他联合国官员一起，见证菌草技术以实际行动造福民众。”联合国秘书长办公室主任考特尼·拉特雷说，菌草技术具有“可负担”的突出优势，“对非洲大陆所有发展中国家很有价值、非常适用”。

既以为人，己愈有；既以与人，己愈多。“菌草是‘幸福草’，是中国送给世界的礼物。”林占熺说。

在6月底日内瓦的会议现场，来自斐济奈塔西里省的塞鲁瓦伊娅·卡布卡布坐在林占熺身旁。她是菌草技术的受益者，也通过菌草技术造福更多人。

“一看就懂，一学就会，一做就成”——林占熺反复强调菌草技术在海外落地要降低技术应用门槛，“让最贫困的农户也能参与”。

2019年，卡布卡布带领12名当地妇女参加了菌草技术培训班。学成后，她办起一家小型农场。从购置锅、食品、洗衣机到为家里修厕所、浴室，再到花钱报名参加奶制品培训班，她每收获一次，就能给自己的生活带来一些直观改善。她还把钱捐给社区清洁饮用水项目，“水源已通到了路边，再努努力就能进入每家每户了”。

不仅“小而美”，更要“见效快、惠民生”。菌草技术在因地制宜推动发展的同时不断创新，从“以草代木”栽培食用菌拓展到生态治理、饲料和肥料生产、生物质能源等领域。

今年2月，林占熺去斐济授课时，还带去一项科研任务——将菌草技术应用于盐碱地治理，为包括太平洋岛国在内的发展中国家应对气候变化探索更多解决方案，“实验结果很理想”。

“菌草技术所走过的路，是人民摆脱贫困的路，是中国贡献世界的路，也是人类在现代化道路上进行新探索之路。”林占熺在日内瓦面向世界各国与会者时这样说道。

（据新华社电）

(责编：王震、陈键)

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